“Irresponsable” y “desmedido”: ataque de Kast contra funcionarios públicos genera rechazo transversal y abre nueva grieta en la oposición

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reforzó las críticas de su sector contra el funcionamiento del Estado al utilizar el concepto de “parásitos” para referirse a funcionarios públicos, luego de que su propio asesor, Cristián Valenzuela, lo acuñara dicho epíteto en una columna de opinión.

Valenzuela, en su texto publicado por La Tercera, sostuvo que “el Estado no está enfermo, está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él”.

El concepto no solo generó molestia en la izquierda, sino que también desde Chile Vamos, quienes manifestaron su rechazo hacia las palabras de parte del comando de José Antonio Kast. Entre las primeras reacciones, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) llamó a “parar la tontera” de los ataques de parte de los republicanos, pues la columna también hizo referencia a los funcionarios públicos que formaron parte de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.

A pesar de las críticas, este lunes el abanderado republicano aseveró que: “Si la hubiese escrito yo, podría haber sido más dura”. Pero quién abordó en detalle la polémica fue el presidente de la tienda, Arturo Squella, quien aseguró que la postura del partido es sostener el malestar por el uso de recursos públicos en los últimos años.

“La columna es directamente proporcional a la indignación que sentimos los chilenos de los que se ha hecho con los recursos públicos en las últimas décadas. Por quienes han estado en la jefatura de la administración de los recursos públicos, por las contrataciones indiscriminadas de personas que no era necesario que se contrataran”, indicó Squella, llamando a Cruz-Coke a “que no se ande buscando peleas donde no las hay”.

Mientras tanto, el propio candidato presidencial presentó esta jornada una serie de propuestas para “terminar con el abuso del Estado y fortalecer el empleo público”. En ese sentido, valoró incluso que en este contexto electoral se esté hablando del recorte fiscal, explicando que “nosotros hablamos del recorte político, no del gasto social”.

“Lo que queremos es que se aclare quienes son los funcionarios reales, quiénes son las personas que hacen la pega, quiénes son los apitutados, quiénes son los operadores políticos. Porque aquí lo que hay es un abuso del Estado”, expresó Kast, dando como ejemplo los casos de los sobresueldos y horas extras en el sector público y el de las licencias médicas falsas.

Por ello, presentó cinco medidas que adoptará en caso de llegar a La Moneda con los trabajadores del servicio público: crear una fuerza de tarea para mejorar y fortalecer el empleo público; generar el registro único de funcionarios; un fast track para los sumarios; analizar la pertinencia de los trabajadores estatales y la evaluación universal de las competencias.

Tensión con Chile Vamos

El uso del término “parásitos” para referirse a funcionarios públicos generó nuevas tensiones con Chile Vamos. Al sentirse aludidos, desde la coalición llamaron a detener los conflictos, pero sin dejar pasar la oportunidad de rebotar las críticas hacia el Partido Republicano.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, catalogó la frase como “críticas injustas”. “Es un ataque absolutamente injustificado. Nosotros siempre vamos a defender a los miles de funcionarios que permitieron que no faltara ninguna cama en la pandemia, a los que rescataron a los mineros. Decir que todos los que no son republicanos son parásitos del Estado, me parece que es un discurso que no le hace bien a la democracia”, manifestó.

Ramírez fue más allá y señaló sentirse “cansado” de “recibir permanentemente ataques de ese sector”. “Es una crítica absolutamente desmedida, que al final aleja también a la buena gente de la política”, apuntó el diputado.

Aunque evitó referirse a los eventuales apoyos en una segunda vuelta entre ambos sectores de la derecha, Ramírez recalcó que declaraciones como las de Valenzuela y Kast son “un ataque que a estas alturas es personal, y eso es lo que hace que se salga del margen de lo que debe ser un debate democrático”.

Oficialismo repudia el mensaje

La polémica instalada por republicanos generó un amplio repudio en el oficialismo. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió que “el Estado es el que llega a la zona más extrema para poder hacer que un niño de un sector rural tenga una escuela pública”.

“El Estado, independientemente de las dificultades que tenga, se requiere para llegar con derechos y protección social a muchos compatriotas. En este ánimo de muchos de enlodar, para luego justificar privatizaciones o un achicamiento del Estado, son un poco irresponsables”, cuestionó la ministra Vallejo.

Desde las colectividades de izquierda, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusó la frase como “una descalificación gratuita (…) cuando uno puede connotar incluyendo una mirada crítica, con respeto, con rigor, y precisándolo para que la comprensión no sea una pachotada, sino un intercambio de ideas”, reflexionó el timonel del PC.

Por otro lado, desde el comando de Jeannette Jara remarcaron que Kast “le porfía a la verdad”. La diputada y vocera de Jara, Gael Yeomans, apuntó contra Valenzuela al señalar que “él fue funcionario público (…) entonces si hablamos de parásitos, parece que tiene tejado de vidrio”.

Además, respondieron a la insistencia del Partido Republicano de despedir funcionarios públicos. “Cuando señala que va a despedir 100 mil funcionarios que supuestamente habría contratado este gobierno (…) se ha dicho en más de una oportunidad que estamos hablando de funcionarios de la salud, de los SLEP. O sea, ¿quiere dejar sin funcionarios que se hagan cargo de la salud de los chilenos? ¿De la salud pública? ¿O de la educación pública?”, cuestionó Yeomans.

En tanto, el análisis de los expertos apunta a cómo republicanos busca “generar una polémica” para instalar su discurso. Así lo planteó la integrante de la Red de Politólogas, Pamela Poo, en el panel de conversación de Radioanálisis. “Si uno quiere hacer un debate real, sincero, no tienes por qué tratar de parásitos a los funcionarios públicos. Por otro lado, de qué funcionarios estamos hablando. Pensar que el Estado completo tiene alrededor de 100 mil trabajadores y aquí hay distintas ramas que se llevan esos funcionarios, pensemos en personal de la salud, en militares”, planteó la politóloga.

“Se está tratando de instalar un discurso hacia lo no público, pero beneficiándose también de querer ocupar el aparato estatal para poder llevar sus propios discursos”, añadió Poo, tildando la polémica como “un slogan en contra de lo público”.

De esa manera, la polémica se instala como un nuevo relato en contra del sector público. Al respecto, el director de América Transparente, Juan José Lyon, a través de su cuenta de X reveló que Valenzuela, autor de la crítica y quién instaló el concepto de parásitos, trabajó como jefe de gabinete del Ministerio de Energía en el año 2011 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Me llama mucho la atención que Cristian Valenzuela llame a los funcionarios públicos unos parásitos cuando él ganaba 4.6 millones como jefe de gabinete en Min Energía, que son más de 8 millones en dinero actual y cuando llevaba 2 años de titularse de abogado”, sostuvo.