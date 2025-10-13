Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt son anunciados como los nuevos ganadores del Nobel de Economía

Este 2025, la Academia Sueca definió otorgar el Premio Nobel de Economía a los investigadores Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus contribuciones al entendimiento del crecimiento económico impulsado por la innovación. Lo anterior, destacando que los trabajos de estos tres economistas ayudan a explicar por qué la innovación puede generar un progreso sostenible a lo largo del tiempo.

Joel Mokyr, oriundo de los Países Bajos, recibió la mitad del premio de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente un millón de euros) por sus estudios históricos sobre las condiciones que permitieron el crecimiento sostenido durante los últimos dos siglos. Mokyr subraya que, en muchos casos antes de la revolución industrial, carecíamos de explicaciones científicas sobre por qué ciertos inventos tenían éxito, lo que dificultaba que las innovaciones se encadenaran de forma autosostenible. Además, destaca que las sociedades deben estar abiertas al cambio y a nuevas ideas para que el progreso tecnológico prospere.

Por su parte, Aghion y Howitt compartieron la otra mitad del galardón por su modelo de “destrucción creativa”, formulado en un artículo de 1992. Esta teoría describe cómo las innovaciones no sólo crean nuevas oportunidades, sino que también desplazan tecnologías antiguas y empresas que no se adaptan, en un un conflicto inherente al avance tecnológico. En ese sentido, su trabajo enfatiza que el crecimiento no es automático, sino que, más bien, es necesario apoyar los mecanismos institucionales que permiten que esa “destrucción” productiva se traduzca en progreso y no en estancamiento.

Cabe destacar que el comité del Nobel subrayó que el crecimiento económico global sostenido es un fenómeno relativamente reciente en la historia humana, y que estos investigadores han contribuido a comprender sus raíces profundas. Además, señalaron que el proceso de innovación plantea tensiones sociales y económicas, pues los grupos que se ven perjudicados por el cambio pueden oponerse activamente.

Un galardón que refuerza la relevancia del estudio de la innovación como motor central del desarrollo económico, al mismo tiempo en que pone de relieve que no basta con fomentar inventos. Asimismo, resulta fundamental incorporar estructuras institucionales, normativas y sociales que permitan transformar esos inventos en crecimiento persistente.