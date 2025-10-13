Maduro llama "bruja demoníaca" a Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como “bruja demoníaca”, en el marco de su discurso de clausura de la marcha por el Día de la Resistencia Indígena.

“(El) 90 por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de ‘La Sayona’ (María Corina Machado)”, declaró Maduro, en referencia a la opositora. El régimen se refiere de esa manera a Machado por su parecido con un personaje del folklore venezolano, de tez blanca y cabello negro y liso.

“Un 90 por ciento de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen: un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela”, aseguró.

En este sentido, defendió la idea de luchar por la paz, “pero paz con libertad”. “Con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad”, subrayó, antes de rechazar la paz “de los imperios”, “de las ruinas de Gaza” y “de la miseria y del hambre”.

Asimismo, Maduro aprovechó su intervención en público para anunciar una ampliación del grupo indígena de las fuerzas de seguridad y propuso la creación de “brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Sudamérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario”, a raíz de, según él, cartas que recibió “de varios pueblos indígenas” que estarían “dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela”.

Estas nuevas declaraciones llegaron un día después de que el presidente diera comienzo el sábado al Ejercicio Independencia 200 en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, cinco de los 23 estados que conforman el país.