Militares en la frontera: Gobierno supera dudas de sus partidos y allana camino para la reforma constitucional

De cara a la presentación de la reforma constitucional para desplegar a funcionarios de las Fuerzas Armadas en la frontera, parlamentarios de distinto signo han expresado dudas sobre la nueva atribución que se le entregaría al Presidente de la República.

Esto último, porque el proyecto estipula que solo sería necesario un decreto del Poder Ejecutivo y no tal como funciona ahora, que se requiere la aprobación del Congreso.

En esa línea, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista (PC), Matías Ramírez, señaló que le parece preocupante “que se plantee el uso de Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública sin aprobación previa por parte del Congreso”.

“Creo que el Congreso cumple una labor de fiscalización y de contrapeso a una situación que es evidentemente compleja”, estimó.

Consultada sobre el tema, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que efectivamente existían dudas de los partidos sobre la reforma constitucional, pero que estas “se fueron aclarando” en la reunión del comité político ampliado que se sostuvo este lunes en La Moneda.

“No hay nada que el diálogo y la buena comunicación no puedan resolver para hacer avanzar esta reforma constitucional”, declaró la ministra.

La secretaria de Estado además aseguró que la iniciativa no quiere decir que “el Parlamento no juegue un rol”. “De hecho, el Parlamento es el que tiene que discutir esta reforma constitucional y tiene que aprobarla, pero más allá de la evaluación, poder terminar con ese despliegue es una facultad también del Parlamento, si así lo estimara conveniente según la propuesta de la reforma constitucional”, indicó.

Los presidentes de partidos políticos oficialistas se cuadraron con la vocera de Gobierno. La líder del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, explicó que hay una preocupación porque se respete el control entre poderes del Estado y que el Congreso siga siendo consultado en el caso de los estados de excepción; pero que más allá de eso, su sector considera que la presencia del Ejército en la zona fronteriza se justifica.

“Es correcto que las Fuerzas Armadas tengan todas las facilidades para poder proteger nuestras fronteras, están preparadas técnicamente para eso, pero eso requiere también una discusión en profundidad en el Congreso. Nosotros lo que hemos dicho es: queremos revisar este proyecto, creemos que es un buen proyecto, pero eso no puede permitir que avancen ciertos discursos donde no hay control entre poderes del Estado. En todos los estados del mundo es bueno que haya separación de poderes, que pueda haber una revisión del Congreso a lo que hace el Ejecutivo y viceversa”, señaló.

Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona se mostró conforme con las precisiones que entregó el Gobierno, las que aclararon que no habrá “ninguna incorporación, incremento de, cualidad o capacidad de misiones por sobre las que están funcionando hoy día”.

Carmona afirmó que serán los parlamentarios del PC quienes definan su posición al momento de votar, pero que su expectativa es que “si las cosas son como las que conozco por ahora, la propensión va a ser respaldar el proyecto”.

Gabriel Gaspar: “En toda medida de Gobierno de esta naturaleza deben existir contrapesos”

Requerido sobre la reforma constitucional del Ejecutivo, el cientista político y exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, estimó que más que hacer permanente la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, se debería potenciar a la división de Carabineros encargada del control fronterizo.

De acuerdo al experto, “existe una fuerza, una especialización de carabineros de frontera, que son formados para ello, que entiendo, dispone de un total de mil 200 efectivos dedicados exclusivamente al control fronterizo”.

“Lo que corresponde es revisar rigurosamente el funcionamiento de esta dirección de fronteras y si es necesario, potenciarla, definir dónde hay que potenciarla y cómo hacerlo”, opinó.

En esa misma línea, el exsubsecretario planteó que desplegar de manera indefinida a los militares en la frontera es agregarle “una nueva misión a las Fuerzas Armadas respecto a la misión de defensa del país, de ayuda en emergencia, de apoyo en el desarrollo científico y tecnológico, etcétera”.

“Estamos pagando las consecuencias de un error conceptual. En el pasado, se aprobó una reforma constitucional, en mi opinión, basada en un equívoco conceptual, que le otorgó a las fronteras el carácter de infraestructura crítica. De ahí que el poder político puede convocar a las Fuerzas Armadas para defender y proteger esa infraestructura crítica, pero cuando se hizo se estaba pensando en la inmigración ilegal y en el clima de violencia y seguridad que uno ve en caminos y en las calles del país”, expuso.

En tanto sobre si le preocupa que el Presidente pueda desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera solo a través de decreto, Gaspar manifestó que: “Independiente de la coyuntura, es conveniente para el funcionamiento de la democracia que en toda medida de Gobierno de esta naturaleza existan los frenos y contrapesos. Como dice la ciencia política, la ciencia constitucional, que los actos de un poder del Estado puedan ser evaluados por otro poder”.