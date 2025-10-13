Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Abril de 2026


Nicolás Jarry ya tiene programación para su debut en el ATP 250 de Almaty

El chileno volverá esta semana al circuito mayor y enfrentará a un invitado local en su estreno en el certamen kazajo.

El chileno volverá esta semana al circuito mayor y enfrentará a un invitado local en su estreno en el certamen kazajo.

Deportes

Nicolás Jarry (109° del mundo) volverá esta semana al circuito mayor y nuevamente disputará un ATP 250, cuando se estrene en Almaty, Kazajistán.

El chileno ya tiene programación para su debut en el certamen, donde enfrentará al invitado local Timofey Skatov (236° del orbe).

El “Príncipe” se medirá con el dueño de casa en el segundo turno del court central, cuya acción arranca a las 3:00 horas de la madrugada del martes en nuestro país. Por lo tanto, el partido de “Nico” comenzaría a eso de las 4:30 o 5:00 horas.

Consignar que Jarry ya se enfrentó en una ocasión a Skatov: fue en la qualy del Abierto de Australia 2023, con victoria para el nacional por 4-6, 7-5 y 6-1.

En caso de vencer, el nieto de Jaime Fillol avanzará a octavos de final, donde enfrentaría al italiano Flavio Cobolli (22°), quien quedó libre en primera ronda en su condición de tercer cabeza de serie.

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