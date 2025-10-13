Rectora Rosa Devés: "Es tarea de todos y todas asegurar en la Universidad de Chile un ambiente intelectualmente libre, crítico y responsable"

A través de un comunicado enviado a la comunidad universitaria, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, informó del término de la ocupación de la Casa Central.

En el texto, la Rectora señaló que “como Universidad, hemos expresado pública y claramente nuestra condena a la masacre de la población en los territorios ocupados, cuya escalada en los últimos años ha cobrado la vida de miles de personas y provocado una crisis humanitaria agravada por el bloqueo impuesto por el gobierno de Israel. Junto a la comunidad internacional, seguimos con atención la materialización de los primeros pasos del acuerdo de cese al fuego recientemente establecido y mantenemos la esperanza de que éste marque el inicio de un proceso de paz duradero, que permita la coexistencia estable de dos Estados independientes”.

Agregó que “durante los días de ocupación de la Casa Central, sostuvimos conversaciones constantes, a través de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, con representantes del CRECE y otras vocerías estudiantiles con el propósito de demostrar, en los hechos, que los conflictos pueden y deben resolverse mediante el diálogo, así como para asegurar la continuidad del funcionamiento de nuestro principal edificio patrimonial”.

La Rectora Devés afirmó que “nuestro compromiso será siempre promover procesos de diálogo que prevengan o reviertan la radicalización que da origen a acciones de fuerza, como la ocurrida recientemente en la Casa Central y que fue rechazada por una amplia mayoría de la comunidad universitaria. Este tipo de acciones contravienen los principios que sustentan nuestra convivencia institucional, sin que los objetivos que se invoquen -cualquiera que estos sean- puedan servir de justificación”.

A su vez, señaló que “es tarea de todos y todas asegurar en la Universidad de Chile un ambiente intelectualmente libre, crítico y responsable, en el que sea posible conducir nuestras diferencias por caminos de deliberación y entendimiento. Estos son elementos esenciales para la preservación y el fortalecimiento de nuestra institución y de la sociedad democrática a la que nos debemos”.

Finalmente, la Rectora Devés afirmó que “seguiremos trabajando para que la convivencia universitaria esté basada en el cuidado y respeto mutuo, el pluralismo y el diálogo razonado, donde cada integrante se sienta seguro para desplegar sus ideas y capacidades sin interrupciones al quehacer académico. Reiteramos, una vez más, nuestro convencimiento de que las tomas no son aceptables y que, en tanto acciones violentas, infligen daño a las personas y a la institución”.