Rodrigo Galilea (RN) al Partido Republicano: "Basta ya de este nivel de ataques"

El senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, calificó como “inconducente, agresivo y que no colabora en nada” los comentarios que utilizaron la palabra “parásitos” desde el Partido Republicano.

Las declaraciones del timonel de RN surgieron tras una columna de opinión publicada por Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores de José Antonio Kast, en La Tercera, donde afirmó que “el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

Valenzuela agregó en su texto que: “Son los mismos de siempre, los que han hecho del gasto público una industria y de la política una repartija. Mientras tanto, abajo, millones de chilenos trabajan, pagan impuestos, esperan soluciones y reciben cada vez menos”. En una línea similar, la diputada republicana Catalina del Real expresó en una entrevista con Cooperativa que, si Kast llega a La Moneda, “va a eliminar los beneficios políticos de los que hoy día han sido parásitos del Estado”.

Al ser consultado por radio Infinita sobre estos dichos, el senador Galilea se refirió a la columna como “insólita” y reconoció que “efectivamente ha generado muchas reacciones”. Hizo un llamado directo a los republicanos, señalando: “Entre otros, decirle a los republicanos, basta ya de este nivel de ataques, que está tratando de parásito a todos. Realmente no resulta conducente desde ningún punto de vista”.

Galilea también respaldó las declaraciones del senador Luciano Cruz-Coke de Evópoli, quien había indicado que “es el momento de parar la tontera y enfocarnos en (Jeannette) Jara”.

El líder de RN coincidió en que la oposición debe concentrarse en lo esencial, explicando que “el próximo gobierno no puede ser continuidad del actual y eso significa que Jeannette Jara no puede ser o no debería ser la próxima presidenta del país. Ese es el contexto de las declaraciones de Luciano Cruz-Coke y yo las comparto totalmente”.

En tanto, Galilea expresó su preocupación por el tono del debate: “Lo que me preocupa son las descalificaciones como a la que se refería el senador Cruz-Coke y que también ha sido comentada por muchas personas durante el fin de semana en que realmente, que un partido como el Partido Republicano esté tratando de parásitos a todos los demás partidos que no son ellos, resulta realmente inconducente, agresivo y que no colabora absolutamente en nada”.