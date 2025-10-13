Senadora Sepúlveda responde a Tohá: Es falso que "la izquierda le tiene miedo a los temas de seguridad"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jeannette Jara, se refirió a los desafíos del oficialismo en la última recta de la carrera presidencial de cara a la primera vuelta el próximo 16 de noviembre.

Respecto a los dichos de la exministra Carolina Tohá (PPD), quien cuestionó que los partidos de izquierda “le tienen alergia a las policías y al orden público”, la senadora Sepúlveda puso foco en otras palabras entregadas por la ex precandidata presidencial en la misma instancia. “Ella dice algo muy importante que yo creo que no se ha valorado de la misma forma. Que cada uno de los que estamos en política tiene una historia y tenemos nosotros un tronco común. Yo espero que eso sea lo que se valore, que eso sea lo que prime”, indicó.

“Hoy día vamos a tener, si es coincidente con las encuestas, una candidatura de extrema derecha y la candidatura de centro izquierda con Jeannette Jara (…) Creo que esas diferencias hoy día, van a tener que responder a la ética, van a tener que responder a de dónde somos y lo que queremos como país”, agregó.

“La gente legítimamente puede ser de derecha o de izquierda, pero es distinto cuando su decisión, está condicionada por el miedo que conduce a no votar en libertad”, fueron parte de la palabras de Tohá, según Sepulveda. Al respecto, destacó que “es el miedo el que te induce a esa votación”.

“Entonces, cuando a mí me dicen que la izquierda, la centro-izquierda, porque ese es el bloque hoy día, de centro-izquierda con la Democracia Cristiana, le tiene miedo a los temas de seguridad, eso no es así. Y la candidata lo ha dicho en forma muy clara, hoy día la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico no tiene color político, ataca a la gente, no le pregunta cuando toca su casa ¿de qué color político es usted?”, añadió.

“Yo creo que se dijo en un contexto distinto y yo valoro siempre hizo Carolina Tohá en términos de seguridad. En nuestro país en un tema muy complejo y difícil”, cerró.

Consultada sobre si la izquierda ha hecho en algún momento un análisis errado respecto a la situación de seguridad en el país, la parlamentaria señaló que: “El Estado de Chile y los gobiernos se equivocaron en su minuto. Mira lo que hizo Piñera en un minuto, o sea, el presupuesto que teníamos en seguridad era absolutamente mínimo y Piñera lo continuó así. Las leyes que sacamos en el periodo del presidente Piñera tampoco fueron importantes, ni cambió la brújula o cambió la posibilidad de tener una fortaleza en el Estado. Entonces, esto no tiene derecha e izquierda, esto es que nos llegó la delincuencia en un sopetón, una cosa muy violenta y que ocurrió en América Latina y en Europa, exactamente lo mismo”.

“Son fenómenos que crecieron abruptamente, pero que ningún Estado, ningún gobierno estaba parado para esto. Nosotros en el Parlamento hemos aprobado todas las leyes que nos ha solicitado el gobierno para que pueda actuar. Y el programa de nuestra candidata Jeannette Jara tiene más de 60 medidas en relación a seguridad”, complementó.

En conversación con La Tercera, Genaro Arriagada, figura de la ex Concertación dijo creerle “a Jeannette Jara, pero su entorno no me parece confiable”. En relación a estas declaraciones, la senadora insistió en el análisis del “tronco común”.

“El entorno de Jeannette Jara hoy día es la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, es el PPD. Por eso yo decía lo del tronco común, son las personas que Genaro Arriagada conoce y sabe de dónde vienen, son los partidos con las que convivió en los años 90 (…) Entonces, creo que hay un análisis de minimizar esto, ‘sí, la candidata es buena, la candidata lo hace bien, la candidata tiene buenas propuestas, pero su entorno político…’, como si ellos no lo reconocieran que el entorno político es el mismo que ha tenido tenido la Concertación, es el mismo que ha tenido la Nueva Mayoría, incluso más amplio precisamente hacia el centro”, dijo.

“Creo que es bueno que esas personas mediten, reflexionen en relación a cómo pueden impactar sus dichos“, manifestó. En esa línea, lamentó “la falta de análisis que hay cuando se realiza una frase como esa” y apuntó a que cuando llegue la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, el balotaje pondrá “en blanco y negro lo que es la realidad del país y quien la pueda liderar”.