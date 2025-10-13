Vocero de Matthei resalta “mano dura” de la candidata en seguridad: "Tiene la convicción" que se necesita

La seguridad sigue a la cabeza de los temas prioritarios por parte de candidatos presidenciales. En el comando de Evelyn Matthei, apuntan un plan de “Seguridad en los Barrios” y también al reforzamiento del control fronterizo.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el integrante del equipo de seguridad del comando de Evelyn Matthei, Miguel Alfonso, entregó su diagnóstico al respecto. “El gobierno de Evelyn Matthei va a heredar una crisis el próximo año. Y esa crisis está apuntada a lo que es seguridad pública. Cuando hablamos de crisis hablamos de que no estamos en un estado de normalidad y que hay que tomar medidas inmediatas”, resaltó.

A juicio de Alfonso, los principales problemas de seguridad están en la protección de fronteras terrestres, principalmente en la Macrozona Norte, y también el conflicto en la Macrozona Sur. “El enfoque que el equipo tiene sobre esto, es que cada una de estas crisis hay que abordarla de manera inmediata, pero con la particularidad que cada una tiene”, explicó el exgeneral del Ejército.

Por otro lado, abordó los recientes resultados de la última encuesta de Paz Ciudadana, en el que se reveló una disminución del temor al delito por parte de la ciudadanía pero que, pese a ello, se mantiene en niveles históricamente altos.

“Mi percepción, y desde el comando, existe un poco de normalización de los delitos. Cuando el 96% de las personas, lo dice esta misma encuesta, ha modificado su conducta, eso también lleva a reducir esa percepción. Ahí estamos hablando en la prevención, dentro de las medidas de este Chile protegido, de ordenar la casa, que va a ser el eje fuerte que va a tener Evelyn Matthei, va a haber intervención en los 40 barrios más peligrosos”, señaló Alfonso.

En su mirada, el integrante de seguridad del comando de la abanderada de Chile Vamos destacó sus principales características para afrontar el dilema. “Al margen de las medidas que se puedan tomar y el enfoque que haya, hay un tema de voluntad política. Evelyn Matthei tiene la convicción, el carácter y el compromiso, de lo que está proponiendo en su programa, lo va a cumplir”, señaló.

“Ella se hace cargo de lo que es frontera terrestre y de lo que es el conflicto mapuche. Cuando dice que en un año vamos a neutralizar y erradicar aquellos grupos que se han radicalizado en La Araucanía y que no son parte del pueblo mapuche, ella tiene la mano dura, la convicción y el equipo detrás de ella para cumplir estos objetivos en el plazo que está planteando”, afirmó Alfonso.