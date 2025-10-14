"Chile no se cae a pedazos": Presidente Boric defiende colaboración publico-privada en Enade

El Presidente Gabriel Boric intervino de forma telemática en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, bajo el lema “Verba et facta: palabras y hechos”, aunque su participación se vio limitada a menos de diez minutos debido a reiteradas fallas en la conexión desde Roma, donde se encuentra realizando una agenda oficial que incluyó un encuentro con el Papa León XIV en Ciudad del Vaticano.

Previo a su intervención en Enade, el Jefe de Estado mantuvo una reunión en la capital italiana con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, ocasión en la que abordaron la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ante la ONU y destacó el alto al fuego en Gaza.

La transmisión del discurso presidencial fue precedida por las intervenciones del presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Holger Paulmann, y de la líder de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez. En la instancia también participan la contralora general Dorothy Pérez, junto a los candidatos Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi.

Durante su intervención, el Mandatario hizo un llamado a la colaboración entre los sectores público y privado, destacando los logros alcanzados de manera conjunta durante los Juegos Panamericanos. “Creo que, independiente de las legítimas diferencias políticas que podamos tener, podemos encontrar también puntos en común”, afirmó.

Asimismo, expresó: “Creo que si algo compartimos es el orgullo que tenemos por Chile. El orgullo que tenemos por Chile que bien se ve representado en el video introductorio que nos presentó el gigante Pedro Carcuro, que una vez más nos llama a ponernos de pie. Y después de ver el video introductorio, lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo. Que Chile no se cae a pedazos”.

En otro momento de su alocución, el Presidente Boric citó un fragmento de la exhortación apostólica Dilexi te, del Papa León XIV: “Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino (…). Es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata”.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participa de la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa #Enade2025 de manera telemática desde Roma, Italia. https://t.co/kiDOyiEYxS — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 14, 2025

Acto seguido, la transmisión se cortó. Al recuperar la señal, Boric bromeó al respecto: “Espero que esto no sea una señal divina de que se está enojando porque utilizo estas palabras”. Añadió que, aunque no profesa la fe, “eso no es obstáculo para sentirme convocado por la invitación que hace León XIV”.

Posteriormente, el Mandatario retomó la cita del pontífice, explicando: “En el apartado 92, León XIV dice es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Se instaura una nueva tiranía invisible a veces, virtual, que impone de forma unilateral implacables sus leyes y sus reglas. Aunque no faltan diferentes teorías que invitan a justificar el estado actual de cosas o explicar que la racionalidad económica nos exige que esperemos a que las fuerzas invisibles de la economía resuelvan todo”.

Minutos después, la comunicación volvió a interrumpirse, dejando su intervención inconclusa. Ante esto, debió adelantar su discurso el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.