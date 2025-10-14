De la campaña sucia al "te perdono": Matthei acepta disculpas de Kast y anuncia tregua en medio de debate presidencial

“Te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”. Con esas palabras la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, habría dado fin a varias semanas de tensiones con el abanderado de Republicanos, José Antonio Kast.

El intercambio entre los candidatos se dio este martes en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), instancia en la que se realizó un debate presidencial con siete de los ocho postulantes a La Moneda. Allí, Matthei fue la encargada de realizar una pregunta dirigida a Kast bajo el concepto “Estado de derecho”, instancia que aprovechó para abordar los conflictos entre ambos.

Dichos aspirantes presidenciales comenzaron con la llamada “campaña sucia” en redes sociales, pero también han tenido roces por otros temas más de fondo, como por ejemplo, la magnitud de un eventual recorte fiscal que, a juicio de Matthei, debería ser más acotado que el que propone Kast (US$6.000 millones).

“José Antonio, antes de hacer la pregunta quería decirte que yo estaba super molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, expresó la candidata.

Cabe recordar que a fines de la semana pasada, en entrevista con Radio Pauta, Kast efectivamente empatizó con los ataques en redes sociales dirigidos a Matthei, los que daban a entender que la exalcaldesa tenía Alzheimer. “Lo puedo decir: ‘Pucha, lo siento. Esto no puede suceder’”, declaró el republicano. Sin embargo, el republicano también insistió que su movimiento “usa las redes sociales de buena manera”.

En esa misma línea, requerido después del debate sobre su cruce con Matthei, Kast indicó que él también ha sido “agredido físicamente, verbalmente, permanentemente, incluso en alguno de estos debates he tenido que sufrir los improperios de los partidarios de alguna candidata y también virtualmente, de manera permanente”.

“Por lo tanto, me alegro que hoy se dé vuelta a la página y que podamos mirar hacia adelante en cómo trabajar juntos para enfrentar este mal Gobierno y enfrentar las crisis que hoy día vivimos”, sostuvo.

Asimismo, el candidato volvió a descartar que sus partidarios escriban mensajes de odio en redes: “Jamás ocuparíamos una red social para denostar a alguien, porque tenemos las ideas muy claras y suficientes para enfrentar cualquier desafío con nuestras ideas y nunca recurrir a malas artes, que deben ser erradicadas”.

Por su parte, consultada sobre si su tregua con Kast significa que lo apoyaría en un balotaje, Matthei aseguró estar “absolutamente convencida” de que va a votar por sí misma en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidencial. Más allá de aquello, también expuso que no se ve “votando por una persona que sea continuadora de este Gobierno y menos comunista”.