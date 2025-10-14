Francia: el primer ministro propone suspender la reforma de pensiones hasta 2028

En su discurso de política general ante la Asamblea Nacional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propuso suspender la reforma de pensiones en lo relativo a la edad de jubilación y la duración de la cotización, al menos hasta las elecciones presidenciales de 2027.

La intervención de Lecornu, nombrado hace menos de 48 horas, fue seguida con especial atención por los diputados socialistas, cuyo voto podría ser decisivo en caso de una moción de censura. Este grupo exige la suspensión de la reforma y el abandono del artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria. En ambos puntos el nuevo jefe de gobierno ha complacido al PS.

“Propondré al Parlamento, desde este otoño, que suspendamos la reforma de 2023 sobre las pensiones hasta la elección presidencial”, declaró Lecornu.

Añadió que no habrá aumento de la edad de jubilación hasta enero de 2028, tal como lo solicitó el sindicato CFDT. También se suspenderá la ampliación de la duración de cotización, que se mantendrá en 170 trimestres hasta esa misma fecha. Insistió asimismo sobre la no utilización del artículo 49.3, que permite al gobierno aprobar leyes sin votación parlamentaria.

“Sin mayoría absoluta, el Parlamento tendrá la última palabra. Es su responsabilidad y debemos confiar en él. No debemos temerle”, afirmó.

Lecornu advirtió sobre la suspensión de las pensiones: “No asumiré cualquier cosa”. Esta suspensión, precisó, “deberá ser compensada financieramente, incluso mediante medidas de ahorro”.

El jefe de gobierno también propuso organizar en las próximas semanas una conferencia sobre pensiones y trabajo con los interlocutores sociales. “La conferencia deberá abordar otros temas cruciales como la atracción de ciertos oficios indispensables, el trabajo penoso, el desgaste laboral y las carreras largas”, indicó.

Horas antes, el gobierno Lecornu II celebró su primer Consejo de Ministros, en el que se presentaron los proyectos de ley de presupuestos y de financiación de la Seguridad Social para 2026. El plan presupuestario contempla un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros, según el Alto Consejo de Finanzas Públicas.

“Anomalías en la fiscalidad”

El primer ministro francés reconoció asimismo este martes “anomalías” en la fiscalidad de las grandes fortunas y propuso una contribución excepcional de los ciudadanos más ricos en el próximo presupuesto.

“Solicitaremos crear una contribución excepcional de las grandes fortunas, que proponemos destinar al financiamiento de inversiones estratégicas para nuestra soberanía: infraestructuras, transición ecológica y defensa”, declaró ante la Asamblea Nacional.

En materia fiscal, el primer ministro aseguró que el déficit público será reducido al 4,7% del PIB en el proyecto de presupuesto para 2026, y que en cualquier caso deberá mantenerse por debajo del 5% al final del debate parlamentario. También ratificó el objetivo de 5,4% para 2025.

“No podemos colocar al país en una dependencia duradera de prestamistas extranjeros, y no seré el primer ministro de un descontrol de las cuentas públicas”, advirtió.

El plan presupuestario de Lecornu busca un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (34.670 millones de dólares), según el Alto Consejo de Finanzas Públicas.

Tanto la extrema derecha como el resto de la oposición de izquierdas ya han advertido que censurarán a este hombre de confianza del presidente, Emmanuel Macron. Si los socialistas se suman, el gobierno podría caer.

Suspensión clara y completa de la reforma, piden el PS

“Exigimos claramente la suspensión inmediata y completa de la reforma” de las pensiones de 2023, que Macron impuso por decreto pese al rechazo popular, reiteró el lunes el líder socialista, Olivier Faure.

La segunda economía de la Unión Europea se encuentra bajo presión para reducir su elevado nivel de deuda pública (115,8% del PIB).

Este esfuerzo se traduce en aproximadamente 17.000 millones de euros en ahorros de gastos, y alrededor de 14.000 millones de euros adicionales gracias a medidas sobre los ingresos fiscales, precisó este organismo consultivo.

El monto es menor que los cerca de 44.000 millones de euros (50.800 millones de euros) que preveía su predecesor, el centrista François Bayrou, a quien el Parlamento tumbó el 8 de septiembre.

Cuando los franceses reclaman una mayor justicia fiscal, el proyecto prevé prolongar la contribución excepcional sobre los beneficios de las grandes empresas y sobre las grandes fortunas.

El plan también incluye un impuesto sobre las sociedades patrimoniales, que “tiene como objetivo contrarrestar” las estrategias legales de evasión fiscal, según el documento que pudo consultar la AFP.

El proyecto también prevé congelar las pensiones y ayudas públicas en 2026 y suprimir más de 3.000 puestos de funcionario, entre otras medidas.