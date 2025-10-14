María Paz Grandjean y el estreno de "Limpia": "Promueve una cierta incomodidad en los encuentros de clase"

La experiencia de María Paz Grandjean y “Limpia“, una de las novelas más exitosas de la escritora chilena Alia Trabucco Zerán, tiene vinculaciones que exceden lo estrictamente laboral. De hecho, y mucho tiempo antes de saber que participaría en la adaptación cinematográfica preparada por Dominga Sotomayor, la actriz ya venía estableciendo una relación íntima con los escritos de Trabucco.

“Creo que es una maravilla de creadora en términos de personajes“, señaló Grandjean en una reciente entrevista con Semáforo. “A mí me atrajo inmediatamente la novela; la leí apenas salió. Había leído ‘Las homicidas’ y cuando se publicó ‘Limpia’ la compré y la leí —me acuerdo— en dos sentadas, mirando al norte, después al este. Y por supuesto, el personaje me sedujo completamente”.

Esa voz es la de Estela, una trabajadora del hogar que desmenuza la intimidad de su relación con Julia, la niña de seis años que está bajo su cuidado. Las dos protagonistas de esta historia que son interpretadas por Grandjean y Rosa Puga Vittini, y cuya obra final está disponible en Netflix desde el 10 de octubre.

Sin embargo, Grandjean es clara al señalar que tanto la novela como la película ofrecen acercamientos narrativos distintos. “Hay fórmulas que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico que realzan la intriga o intensifican el clímax, algo distinto a lo que la literatura podría hacer. Lo mismo los personajes. Un personaje no está opinando todo el rato sobre sí mismo como en la literatura. El personaje vive su vida, no está diciendo ‘yo soy así y así’. Por eso es muy interesante ver ese encuentro de lenguajes”, aseguró la artista.

Y aunque consciente de esta distinción, igualmente confesó que su relación con Estela comenzó a labrarse desde esa primera lectura. “Con el tiempo, ya realizada la película, me di cuenta de que lo tenía un poco interiorizado, incluso antes de saber que iba a hacer al personaje. Y en el guion encuentro que están brillantemente expuestas las problemáticas de ese personaje sin necesidad de la voz en off, que era lo obvio, porque es un monólogo en el libro. El crear un protagonista sin que hable de sí mismo como lo hace en la novela es muy bacán, muy asertivo“, expresó.

“Fui quedándome en el proyecto por casting, pero sin saber que se trataba de ‘Limpia‘. Hay muchas nanas en el cine y en el audiovisual chileno en general, así que no pensé en el libro. Y una vez que quedé y me dijeron que era para ‘Limpia’ no lo podía creer. Ahí me di cuenta de que tenía el personaje un poco adentro, que lo había casteado muy inconscientemente pensando en ella”, recordó la actriz sobre el proceso.

Uno que terminó alzando un filme que también reconoce la importancia de un oficio como el de las trabajadoras de casa particular. “En Chile la nana es muy importante. Yo misma creo que he hecho a varias nanas en teleseries. Es uno de los personajes más importantes que se representan en nuestro país. De alguna manera ponen en jaque también el trabajo, lo femenino, el cuidado. El dónde están esos cuidados, la justicia y las injusticias sociales, las diferencias sociales y, por supuesto, las leyes laborales, que aún están en vías de llegar a ser lo suficientemente dignas y ordenadas”, reflexionó.

Lo anterior, precisando que “el conflicto en la película no tiene que ver con el oficio. El oficio es un trabajo: uno va, trabaja y le pagan. El tema son los estados intermedios que quedan entre el trabajo y no poder irte a tu casa —que, en este caso, queda en Chiloé—, tener que quedarte a dormir en esa casa donde trabajas. ¿Qué pasa en esos lugares? Ahí es donde está concentrado el filme. El trabajo de limpiar es digno. Yo también lo he hecho, en Francia. Lo que pasa con las nanas ‘puertas adentro’ es qué hacen con su tiempo en esos momentos ‘libres’ en que se está encerrada en otra casa“.

Punto de vista que, además, conecta con la propia cinematografía de Sotomayor: “Es una tremenda directora, tiene una gran trayectoria que promueve una cierta incomodidad en los encuentros de clase, en las cosas que no hablamos. Es muy interesante, muy incómodo para nosotros”.