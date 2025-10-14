Masquemusica y éxito del Ruidosa Fest: "Quedó demostrado que las mujeres sí llevan público"

El pasado 11 y 12 de octubre se realizó la más reciente versión de Ruidosa Fest. Una instancia gestionada por la artista chilena Francisca Valenzuela y que, año tras año, se alza como un espacio de difusión para la música hecha por mujeres. Lo anterior, con un cartel que incluye una multiplicidad de voces, colores y generaciones que van desde Myriam Hernández hasta Akriila, y que este 2025 tuvo entre sus filas a Macarena Campos, más conocida como Masquemusica.

“El festival abría las puertas a las once y a las doce ya había gente esperando los primeros shows”, recordó. “Tuve la suerte de que había harto público, también harta gente con mi polera, que se sabían las canciones. Eso me emocionó harto. Fue una experiencia muy linda. Creo que es un festival que tiene que seguir y que más proyectos femeninos también, tanto nacionales como internacionales, puedan mostrar lo que están haciendo”.

Esto, en un claro ejemplo de que la presencia femenina dentro de la industria tiene todos los méritos para situarse frente a la histórica predominancia masculina de la escena. “El fin de semana quedó demostrado que las mujeres sí llevan público, al contrario de lo que opinan quienes dicen que no mueven a nadie, y también que se está haciendo música muy buena y diferente”, afirmó Masquemusica.

Sin embargo, la compositora también recalcó la relevancia de observar de qué forma una cita como esta permite promover la valoración de los proyectos locales: “Siento que después del Ruidosa hay un apoyo. Todas tenemos nuestro público, que nos sigue. Pienso en artistas como Myriam Hernández, que estuvo en una época diferente a la que le tocó a Nicole o a la Javiera Parra, y totalmente diferente a la de la Francisca Valenzuela o la Javiera Mena. Pero la juventud está con las artistas”.

“Imaginen el fenómeno de Akriila, que es de las artistas más jóvenes del festival, y toda la gente cantaba sus canciones y la esperaba. Hay una valoración a los artistas. El problema es que hay una generación, quizás la que viene antes de mí, que no veía la música como una pieza fundamental“, añadió, en una reflexión que se conecta con las dificultades que deben sobrepasar las y los músicos en Chile.

Por eso, afirmó que “hacer música, sobre todo en este país, requiere mucho esfuerzo. Por algo la Mon Laferte se va de Chile. Porque acá, si no hubiera pegado en México, nunca la hubieran valorado como la artista que siempre supimos que era, desde ‘Rojo’, donde cantaba increíble. Y tampoco había tantos espacios. Ella cultivó a su público, trabajó, cantó de todo en México y lo logró porque es muy talentosa”.

“El problema es que hay una generación de personas que no reconoce la música como un trabajo. Mi invitación a la gente es a eso: a valorar a los artistas, a valorar el trabajo no solo de los músicos, sino también de los técnicos que hacen que suene y se vea increíble”, puntualizó Campos.

El camino hacia el segundo disco

En estos días, la artista se encuentra promocionando el lanzamiento de “10 horas“, su más reciente single y que, además, se alza como el primer adelanto de lo que será su segundo larga duración.

“El año pasado me fui a hacer un chequeo al dermatólogo por una cosita que tenía en la nariz y le pregunté acerca de un lunar, y terminé haciéndome una biopsia al día siguiente“, compartió Masquemusica sobre la historia que da origen a esta composición. “Eso, lamentablemente, hizo que me encontraran nódulos cancerígenos. Y claro, las biopsias se demoran entre 10 y 12 días en estar listas. Cuando salió malo, me lo tuve que hacer de nuevo y ahí me pasé todo el rollo de entrar a un tratamiento y sentir que un día te están diciendo ‘te queda poco tiempo'”.

Y aunque se trata de una situación que logró sortear a su favor, igualmente pudo vivir en carne propia el miedo que subyace a experiencias como esta. “Era decirme a mí misma ‘pucha, ¿por qué tuve que esperar este momento tan límite como para preocuparme por mi salud?’. Porque si tengo que cantar o trabajar, ahí estoy. Pero si el cuerpo no está bien, todo lo que uno quiera hacer no funciona“, reflexionó.

“Creo que esta canción invita a cuidarse, a valorar. En este caso siento que también fue como un aviso, un strike”, agregó la artista. Sobre las pistas que da este lanzamiento sobre lo que será su segunda placa, Campos aseguró que, a diferencia de lo que fue su primer LP —bautizado como “Tarde o temprano“—, este nuevo trabajo recurre a la exploración de otros universos sonoros.

“El primero es más personal, más reflexivo, y quizás un poco más denso. Igual tiene canciones para bailar como ‘Jaula de oro’ y ‘Estoy bien’, pero era más un proceso. Se notaba que había harto psicólogo, harta terapia. Y eso no ha parado en mi vida. Pero el que viene está distinto porque mezclamos otros estilos a los que no habíamos entrado tanto”, precisó.

“Entré más en el funk, también en el motown y en otra fusión. Si bien siempre estoy ligada al hip hop y todo eso, este disco es más soul, la balada es balada. Está bien ecléctico. Cuando lo escuchen va a ser otro viaje, pero uno hacia arriba, hasta que de repente van a caer. Como la vida misma”, sintetizó Masquemusica.