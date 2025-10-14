Mes del Adulto Mayor: seis pilares clave para envejecer con salud y bienestar

Cada octubre, la comunidad internacional conmemora el Día del Adulto Mayor, instaurado por la ONU en 1990 con el propósito de visibilizar los derechos, desafíos y oportunidades de las personas mayores. En Chile, la fecha también se reconoce oficialmente y suele extenderse a lo largo del mes, transformándose en el Mes del Adulto Mayor, espacio para discutir las políticas públicas necesarias para garantizar una vejez activa, protegida y digna.

El contexto nacional confirma la urgencia. Según el Censo 2024, el 14% de la población chilena corresponde a personas de 65 años o más, lo que refleja un país que envejece rápidamente. En paralelo, el índice de envejecimiento alcanzó niveles históricos: por cada 100 menores de 15 años, hay 79 adultos mayores.

La salud es otro punto crítico. De acuerdo al Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, casi tres de cada cuatro adultos mayores vive con al menos una enfermedad crónica. Entre las más frecuentes destacan la hipertensión (52,4%), la diabetes (27%) y las enfermedades de dolor persistente (21,5%).

Las desigualdades también se expresan en la vejez. La “cuarta edad”, que agrupa a las personas mayores de 80 años, presenta un nivel de dependencia funcional 3,6 veces más alto que quienes tienen entre 60 y 79 años. Esto se traduce en mayores necesidades de cuidados, rehabilitación y acompañamiento, especialmente para las mujeres, quienes constituyen la mayoría en los tramos etarios más avanzados.

En este escenario, el desafío no es solo vivir más tiempo, sino asegurar que esos años se vivan con salud y autonomía. La medicina del estilo de vida, disciplina preventiva basada en evidencia científica, ofrece una hoja de ruta clara: seis pilares prácticos que ayudan a enfrentar el envejecimiento de manera activa, plena y saludable.

Seis pilares para envejecer con salud y bienestar

El Dr. Andrés Glasinovic, encargado del Comité Persona Mayor de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (SOCHIMEF) y jefe del Departamento de Medicina Familiar y APS de la Universidad de los Andes, elaboró recientemente una guía que resume los fundamentos de esta disciplina. Su propuesta enfatiza que los hábitos diarios constituyen la mejor garantía para una vejez con salud integral. Estos son los seis pilares: