Mladen Yopo: Alto al fuego en Gaza es una tregua "asimétrica" y no un acuerdo de paz

Luego de la devolución de 20 rehenes por parte de Hamas, este lunes se firmó en una cumbre en Egipto el acuerdo de alto al fuego en Gaza. Con Donald Trump y varios líderes mundiales presentes, pero con pocos detalles respecto del acuerdo que busca poner fin a un conflicto que se arrastra hace más de un siglo.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política y analista internacional, Mladen Yopo, entregó su visión respecto de los últimos antecedentes sobre el conflicto. “Hay que celebrar cualquier alto al fuego, sobre todo donde una población muy grande estaba viviendo en condiciones infrahumanas. Condiciones que organismos de derechos humanos llamaban genocidio”, comentó en primer lugar.

No obstante, Yopo aclaró de inmediato que este “no es un acuerdo de paz, es solamente un alto al fuego” y que el camino hacia la paz es largo. “Hay condiciones que se van generando que son positivas. Digo que hay un largo trecho porque el acuerdo, estos 20 puntos, dejan muchos espacios abiertos y condiciones que son asimétricas”, señaló.

“Primero, es un plan que evidentemente va por etapas, con tres etapas distintas. Retiros parciales de Israel, del 53% al 40% de lo que es el territorio de Gaza. Sin embargo, hay temas que no son resueltos, como por ejemplo el desarme total de Hamas. En ese sentido, el grupo islamista se niega a hacerlo si no hay una retirada total de las tropas israelíes, lo que Israel no está dispuesto a hacer”, explicó el analista internacional.

Otra de las dudas que planteó Yopo es “la futura gobernanza de la Franja”. “El plan de Washington contempla que es un organismo internacional el que administra este territorio y que sea supervisado por tecnócratas palestinos”, indicó. Por ello, advirtió que el acuerdo mantendría problemas “que tienen que ver con la autonomía del pueblo palestino”.

En esa misma línea, el analista internacional abordó la discusión respecto de la presión por la existencia del Estado Palestino. “Si no existe un sentido de buscar las causas de fondo que han ido generando esta violencia, y que han ido generando este desmedro del pueblo palestino, va a seguir existiendo el tema del conflicto y que en momentos determinados va a resultar en actos de guerra”, advirtió Yopo.

“El tema de la solución pasa por dos Estados, para quitar ciertos elementos de fondo que están incentivando ciertos actos de violencia. Pero aparte de eso, Israel tiene también una serie de elementos que tiene que cumplir otras resoluciones de Naciones Unidas. Como el hecho del retorno de esta gente palestina a sus casas, que hoy están en el territorio de Israel. Hay una serie de elementos que tiene que entrar a cumplir, porque aquí se ha desmedrado a un pueblo en beneficio del otro”, sostuvo el experto.