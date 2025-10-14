Paola Muñoz: “Va a ser histórico que madre e hija compitamos juntas en un Mundial”

Desde Argentina, donde el Team Chile de ciclismo en pista afina los últimos detalles antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025, Paola Muñoz no oculta su emoción. “Vamos a tener el ciclismo de nivel mundial en Chile, en el Parque Peñalolén. Aquí me encuentro con toda la delegación nacional en Argentina, en un concentrado porque están afinando los últimos detalles. Pronto vamos a poder deleitarnos de cómo va a quedar esa pista, estamos muy ansiosos”, contó la experimentada deportista.

Radicada en Estados Unidos y con una extensa trayectoria internacional, Muñoz explica que este Mundial tiene un significado especial: “Me volví a enamorar de la pista porque mi hija recientemente, en los últimos Juegos Panamericanos de la Juventud en Paraguay, fue la máxima medallista. Dije: ‘si está ella en la pista y va a ser parte de todo este proceso, yo también quiero vivirlo’. Hicimos los selectivos y hoy estamos ambas dentro de la selección nacional. Va a ser histórico que madre e hija estén compitiendo en este campeonato mundial”.

La pedalista reconoce que compartir selección con su hija Javiera Garrido ha sido una experiencia única. “Estoy viviendo un sueño. Es súper motivante tenerla de compañera de selección, enseñándole el camino. Al final uno aprende durante muchos años en el alto rendimiento y poder transmitir eso es un tremendo soporte para ella. Con el nivel que tiene, claramente está pensando en un Juego Olímpico, y ahí estoy yo para acompañarla y guiarla. La energía entre nosotras es mutua”, comenta con orgullo.

Sobre el proceso que llevó a Javiera a seguir sus pasos, Muñoz recuerda que la pandemia fue el punto de quiebre. “Ella era seleccionada nacional de clavados, pero cuando se cerró la piscina empezó a entrenar con nosotros en el rodillo. Un día me dijo: ‘mamá, me quiero cambiar al ciclismo’. Para mí fue duro porque en el ciclismo hay muchas caídas, y además le dije que debía ganarse su espacio, porque iba a ser la hija de… Pero me respondió ‘lo voy a hacer’, y hoy lo ha demostrado con creces”.

La deportista reconoce que, aunque a veces cuesta separar el rol de madre y compañera, ha aprendido a acompañarla desde la experiencia. “Como mamá siempre una quiere corregir, pero acá paso a ser su soporte, su pilar. En el deporte hay altos y bajos, y cuando toca estar abajo, ahí estoy. Llevo 25 años en el alto rendimiento, así que todo lo vivido hoy puedo transmitírselo a ella. La estoy aprovechando al máximo”, confiesa.

Respecto a su preparación, la ciclista comenta que la transición desde los criterium en Estados Unidos a la pista ha sido natural. “Es muy compatible, porque son circuitos cortos y de mucha potencia. Me tocó sumar gimnasio para ganar masa muscular, porque las carreras de pista son pura potencia. A todos los amantes de la adrenalina los invito del 22 al 26 de octubre al Parque Peñalolén: es una energía distinta, las bicicletas no tienen freno y alcanzamos velocidades de hasta 80 kilómetros por hora”, señala.

Muñoz es realista sobre las opciones del equipo nacional, pero se muestra optimista. “Una de las metas que tenemos es batir los récords nacionales. A nivel panamericano es más asequible una medalla, pero hoy el nivel mundial está muy duro. Las probabilidades son bajas, pero nunca se puede decir que no, porque en las pruebas de grupo todo puede pasar”, explica.

La ciclista destaca además el impulso que ha dado la nueva generación al ciclismo femenino chileno. “Las niñas vienen muy fuertes. El año pasado quedaron cuartas en el Mundial Junior de China, en la persecución por equipos, algo que nunca había pasado en la historia de hombres ni mujeres. Esa energía ha elevado el nivel. Ojalá pronto tengamos a las primeras chilenas clasificadas a unos Juegos Olímpicos en pista. Para allá va el trabajo”, afirma.

Finalmente, Muñoz agradece el apoyo institucional y extiende una invitación al público. “Tener un Mundial en casa es algo demasiado potente. Gracias a todas las autoridades que lo hicieron posible. El velódromo de Peñalolén es de primer nivel, y estamos entrenando a full para dejar lo mejor posible a nuestro país. Nos vemos del 22 al 26 de octubre: va a ser una verdadera fiesta del ciclismo chileno”.