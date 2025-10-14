Volantín estrena videoclip inclusivo de “La Pichanga de mi Barrio”

La compañía interdisciplinaria Volantín estrenó el videoclip de “La Pichanga de mi Barrio”, una cumbia chilena que forma parte del disco “La Plaza de los Sueños” y que busca promover los derechos de las niñas y los niños a través de la música, el teatro y la danza. Esto, en un proyecto financiado por el Fondo de Fomento a la Música Nacional, Convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La canción relata la historia de un barrio donde niñas y niños juegan sin discriminación ni estereotipos, invitando a repensar la infancia como un espacio libre, diverso y lleno de confianza.

Con 11 años de trayectoria, la agrupación artística ha sido nominada en tres ocasiones a los Premios Pulsar y en dos oportunidades ha ganado el concurso Vittorio Cintolesi. Reconocida por su propuesta interdisciplinaria que integra teatro musical, danza, narración, títeres y lengua de señas, la compañía invita a las familias a viajar por distintos paisajes culturales y sonoros de Chile y América Latina.

Sobre esta canción, la autora y también creadora de “Volantín”, Daniela Guzmán, explicó que “celebra el derecho a soñar y a expresarse en libertad, nos recuerda que los sueños no tienen género y que la infancia necesita espacios libres de discriminación”. El sencillo contó con los arreglos de Matías Muñoz y fue grabado en Estudios Madreselva.

En tanto, el videoclip, producido por Le Solé Producciones y dirigido por Cristian Vidal, estuvo marcado durante su rodaje por el juego colectivo y la participación activa de diversas familias. Una de las sorpresas del registro fue la incorporación de Agustín, un joven seguidor de la banda, quien tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de grabar un video profesional con pantalla verde, integrándose como parte del elenco.

Otro de los aspectos significativos de este estreno es que el videoclip es inclusivo para la comunidad sorda, ya que cuenta con interpretación en lengua de señas chilena, reafirmando el compromiso de Volantín con la construcción de espacios artísticos abiertos, accesibles y diversos.

Para 2025 y 2026, este grupo de música para las infancias tiene programado lanzar dos nuevos videoclips de “La Plaza de los Sueños” y realizar una gira nacional con el disco, fortaleciendo así su propuesta inclusiva y multicultural.