ANEF sale en defensa del servicio público: "Somos un soporte fundamental de la sociedad chilena"

La polémica declaración del asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, respaldada posteriormente por el candidato presidencial republicano, en la que trató de “parásitos” a funcionarios públicos, no dejó indiferente a nadie. Las críticas se han multiplicado hacia la colectividad desde distintos sectores.

Entre los nuevos cuestionamientos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), por medio de un comunicado de prensa de su directorio nacional, salió en defensa de la función pública.

“Los trabajadores y trabajadoras del Estado somos un soporte fundamental de la sociedad chilena. Nuestro trabajo diario en cada institución constituye la columna vertebral que permite el funcionamiento del país”, sostienen en su escrito.

Por ello, señalan a partir también de los anuncios de recortar funcionarios públicos por parte del Partido Republicano en caso de llegar a La Moneda, que “sostenemos que el despido arbitrario de un funcionario no solo afecta su vida y la de su familia, sino que también quebranta la continuidad del servicio público, perjudicando a quienes dependen del que el Estado responsa a sus solicitudes“.

Desde la agrupación acusan que, durante la campaña electoral, se ha generado una “falsificación de la realidad del Estado chileno”. “Ante los emplazamientos para discutir con cifras y datos de acceso público, la respuesta ha sido la profundización de la descalificación y la persistencia en mentir a la ciudadanía“, manifestaron desde la ANEF respecto del tono utilizado desde la ultraderecha.

A pesar de ello, desde la ANEF también hicieron hincapié en la tarea pendiente en el debate sobre el sector público. “Es imperativo legislar para superar las incongruencias y vacíos del marco legal que rige a los trabajadores del Estado, con el fin de erradicar la arbitrariedad y construir un servicio público de excelencia”, expresaron.

Revisa a continuación el comunicado completo: