Atrapado infraganti: hijo de Andrés Chadwick conducía sin licencia y en vehículo que acumula 330 multas

Durante la mañana del miércoles 15 de octubre, Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior Andrés Chadwick, fue sorprendido conduciendo un vehículo con documentación vencida y sin portar una licencia de conducir vigente en la comuna de Las Condes.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las avenidas Apoquindo y El Bosque Norte durante un operativo de fiscalización conjunto entre el Ministerio de Transportes y Carabineros.

Según los informes oficiales, el automóvil en cuestión —un Renault Clio del año 2007— presentaba múltiples irregularidades. Además de que su documentación estaba vencida, tampoco contaba con permiso de circulación, seguro obligatorio, revisión técnica ni certificado de emisiones (homologación de gases).

Además, tampoco portaba licencia de conducir vigente. Por otro lado, y al revisar el historial del vehículo, se detectó que este acumulaba 330 multas desde 2009. Como consecuencia de las irregularidades constatadas, el vehículo fue retirado de circulación y trasladado a un corral municipal.

Asimismo, fue citado a comparecer ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes. En el momento del procedimiento se negó a declarar a la prensa.

Comunicador audiovisual de profesión, Andrés Chadwick Costa ha colaborado en varias campañas políticas. Fue productor general de la Presidencia durante el segundo mandato de su tío, el expresidente Sebastián Piñera, además de formar parte del equipo municipal del alcalde Jaime Bellolio en Providencia.