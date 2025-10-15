Claudio Alvarado sobre columna "Parásitos": "No colabora con el desafío de gobernabilidad" de Kast

Ante la recta final de la carrera presidencial, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, analizó el escenario que enfrenta la oposición. El abogado planteó que un balotaje entre José Antonio Kast y Jeannette Jara representaría mucho más que un triunfo personal, pues implicaría “la derrota de los políticos tradicionales”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Alvarado subrayó que: “Si es que tenemos una segunda vuelta con José Antonio Kast y Jeannette Jara, no es solo es un triunfo parcial y momentáneo de sus candidaturas respectivas, sino que también implica una derrota de los políticos tradicionales, digámoslo así, en la centro derecha y la centro izquierda, lo cual ocurriría por segunda vez”.

Sobre la “vuelta de página” entre la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y Kast por el episodio de los bots, el director del IES analizó dos razones por las que este gesto político tiene sentido: “Lo primero es porque distintas voces sugerían o directamente afirmaban que escalar a tal nivel la polémica con José Antonio Kast incluso la podía dañar a ella misma“.

Lo anterior, según indicó el experto, debido a que “es muy difícil pensar que una candidatura de centro derecha puede pasar la segunda vuelta si erosiona de manera muy significativa su propio electorado”.

“Esto conecta con lo segundo, porque una cosa es diferenciarse, que está muy bien, pero otra distinta es poner en duda cuál sería su foto en la segunda vuelta ante una candidatura de continuidad del gobierno actual —que además viene del Partido Comunista—, a ojos del electorado mayoritario de oposición y sobre todo de su mundo —de la centro derecha y la derecha— eso no tenía mucho sentido. Entonces, me parece que lo que ella hace responde a sus propios intereses y a lo que espera, al menos, una parte significativa de su electorado”, analizó.

“Parásitos” del Estado: la polémica sobre la columna de Cristián Valenzuela

Un hito que ha marcado la campaña presidencial los últimos días es la columna “Parásitos” del principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela, la que provocó una ola de críticas contra el Partido Republicano, incluso en la misma oposición.

El director ejecutivo IES calificó la estrategia como “sumamente arriesgada”. “Con su campaña desde marzo en adelante, hasta lo que ocurrió con esta columna, José Antonio Kast bien podía decir o su entorno, que a diferencia de la candidatura de Evelyn Matthei, él no ha tenido duda de dónde está el adversario, que es lo que quiere en segunda vuelta (…) este es el primer botón de muestra que quiero señalar, porque obligó o condujo, porque aquí los actores políticos siempre son libres, a que José Antonio Kast, como se dice coloquialmente, le diera piso a esta columna, dijera que podría haber escrito de manera más dura y todo eso lo sacó del lugar que me parece que él ha intentado construir, o de la imagen que ha intentado proyectar, en cuanto a candidato presidencial”, señaló en primer lugar.

“El segundo motivo por el que me parece sumamente arriesgada y directamente un error la estrategia subyacente a la columna, es que José Antonio Kast, si es que llega a pasar a segunda vuelta, va a necesitar el apoyo de toda la inmensa mayoría de la oposición. Pero no solo eso, si es que llega a ganar, él va a tener que conformar gobierno con todo Chile Vamos o con una parte de él. Y eso supone una lógica previa de construcción de confianza, de tender puentes y esta columna va en sentido directamente contrario”, agregó.

Alvarado expuso que es real el “descontento con el funcionamiento, la eficacia del aparato estatal, hay una sensación de que existe mucha corrupción agravada desde luego por lo que ocurrió con las licencias fraudulentas, por mencionar el episodio más reciente, pero hay distintas maneras de poner las cosas sobre la mesa”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “esta columna no colabora con el desafío de una eventual gobernabilidad que bien va a tener que intentar el mundo de José Antonio Kast si es que llega a La Moneda”.

Sobre cómo sería un eventual gobierno de Kast y su relación, por ejemplo, con el sector público, considerando las críticas de la columna “Parásitos”, el director del IES aseguró que es “una noticia en desarrollo en futuro”.

“El mundo republicano tiene, en términos jurídicos, la carga de la prueba de demostrar hasta qué punto es capaz de transformarse en una alternativa de gobernabilidad, no sólo electoralmente potente, que sin duda lo es (…). Todo indica, salvo que pase la sorpresa mayúscula, que de llegar él (Kast) a la segunda vuelta, podría ganar la elección presidencial dado el escenario favorable para los candidatos de oposición en general, pero construir una alternativa de gobernabilidad implica algo más que simplemente tener capacidad de arrastrar votos a su haber”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta, Alvarado afirmó que “el tiempo se le va acabando” a la candidatura de la exalcaldesa. Aunque reconoció que las elecciones no se definen hasta el último minuto, el analista planteó que “también es evidente, no digo ninguna novedad ni nada demasiado original al señalar que si la elección fuera este domingo, según todo lo que sabemos, pasaría en la segunda vuelta Jeannette Jara y José Antonio Kast”.

Frente a este escenario, se preguntó: “¿Puede ser reversible esto?”. Su conclusión fue clara: “Bueno, mientras más tiempo pasa, quedan alrededor de 30 días para la elección, más cuesta arriba se le pone el cuadro a Evelyn Matthei”.