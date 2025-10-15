De norte a sur: cómo es ser Servicio País en los lugares más extremos de Chile

A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, General Lagos es la comuna más septentrional del país. Según el Censo de 2024, apenas 508 personas viven repartidas en este territorio altiplánico. En Visviri, la capital comunal, se concentran los pocos servicios existentes: la municipalidad, la posta, el retén de Carabineros y la escuela. Menos de 100 personas habitan ahí, en su mayoría personas mayores dedicadas a la ganadería. Los jóvenes suelen migrar hacia Arica para continuar sus estudios y buscar trabajo.

Llegar hasta el inicio del país no es sencillo: se requieren más de cinco horas de viaje desde Arica por una ruta sinuosa que asciende desde la costa hasta la frontera con Perú y Bolivia.

Román Figueroa Carrasco, director de Servicio País —programa de la Fundación Superación de la Pobreza— en Arica-Parinacota y Tarapacá, conoce de cerca esta realidad. “Son comunas con altos índices de vulnerabilidad y pobreza, con bajo retorno de los jóvenes y una población bien envejecida”, describe. “En muchos pueblos aún no hay energía eléctrica ni alcantarillado. Son territorios aislados, con mucha necesidad y falta de oportunidades”.

En ese escenario, explica que el rol de los equipos de Servicio País resulta clave: “Muchos servicios públicos no llegan a estas comunidades. Nosotros conectamos a los territorios con la estructura de oportunidades, visibilizamos lo que ocurre y activamos recursos propios de las personas. Así apoyamos a emprendedores, adultos mayores y también a jóvenes que deciden retornar, por ejemplo, para trabajar en la ganadería camélida”.

La labor se articula a través de proyectos concretos, como el acompañamiento técnico a la Red de Ganaderos y Ganaderas de Camélidos Sudamericanos. Desde el año 2020, con el apoyo del programa, crianceros de Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá y Atacama se han organizado para reactivar este rubro. La iniciativa busca rescatar una práctica ancestral que dio forma a tradiciones y modos de vida de pueblos originarios, y que ha permitido generar alimento y abrigo durante generaciones.

Además, gracias a un acuerdo tri-regional con el Ministerio de Agricultura, una mesa técnica asesorada y promovida por Servicio País está promoviendo la elaboración del proyecto de Ley de Fomento y Salvaguarda de la Ganadería Camélida Alto Andina, que potencie y apoye al sector, con un enfoque integral que incluya un reconocimiento y desarrollo de los aspectos culturales, sociales, económicos y ecológicos que están involucrados en este tipo de ganadería.

“La Red ha permitido fortalecer la asociatividad entre productores de llamas y alpacas, relevar la ganadería como patrimonio cultural y económico, y poner sobre la mesa la importancia de esta actividad para la Macrozona Norte”, comenta Figueroa Carrasco.

En la región, los equipos están compuestos por profesionales diversos: administradores públicos, veterinarios, agrónomos, ingenieros en conservación de recursos naturales, trabajadores sociales, sociólogos e ingenieros industriales. Cada uno aporta con conocimientos técnicos, pero también con disposición a adaptarse a territorios que exigen vocación y compromiso.

“Es una experiencia única, vivencial”, enfatiza. “Permite trabajar en comunidades que realmente lo necesitan, conocer territorios hermosos e inexplorados, y sobre todo, crecer a nivel personal y profesional. Por eso muchos profesionales que han sido Servicio País luego son altamente valorados: porque saben trabajar en terreno, de manera cercana y sensible con las personas”.

Puerto Edén: vida entre fiordos y hielos

En el otro extremo de Chile, a casi 6 mil kilómetros de General Lagos, está Puerto Edén, en la isla Wellington, provincia de Última Esperanza. Llegar allí es otra odisea: se requieren 27 horas de navegación desde Puerto Natales o 14 desde Caleta Tortel. El trayecto cruza fiordos helados, glaciares milenarios y canales donde el viento sopla sin tregua. El paisaje está marcado por la cercanía del océano Pacífico y el imponente Campo de Hielo Patagónico Sur, mientras que la temperatura media anual apenas alcanza los 6ºC.

Puerto Edén tiene alrededor de 80 habitantes, entre ellos descendientes del pueblo kawésqar. Cuenta con una escuela, una posta y una junta de vecinos, pero la vida diaria se enfrenta a la precariedad de las comunicaciones, la limitada conectividad digital y la dificultad para acceder a bienes y servicios básicos.

Carola Tapia, directora regional de Servicio País en Magallanes, señala que “el lugar más extremo donde trabajamos es justamente la intervención en Puerto Edén. Nuestros profesionales cumplen el rol de conectar la isla con servicios públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil. Actúan como intermediarios que acercan proyectos y oportunidades a un territorio donde de otra forma no llegarían”.

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Entre las labores que realizan destacan el acompañamiento a la Agrupación Manos Creadoras, una agrupación de artesanas y artesanos, cuyas edades fluctúan entre los 20 y 80 años y que pertenecen a comunidades mapuche-huilliche y kawésqar. El grupo confecciona piezas de cestería en junquillo, tejidos en lana y tallados en madera de mañío y hueso de ballena, con un fuerte sello de identidad local e indígena.

Junto a ellos, los profesionales de Servicio País han trabajado para fortalecer el intercambio de saberes, impulsar la comercialización de sus productos y abrir redes de trabajo. También han desarrollado iniciativas con personas mayores y apoyo técnico en salud y gestión comunitaria, a cargo de profesionales como kinesiólogos, actores e ingenieros en administración de negocios.

“Las condiciones de vida son muy distintas”, explica Tapia. “El acceso a internet o teléfono es limitado, la distancia lo cambia todo. Pero también transforma a los profesionales: cerca del 40% decide quedarse en la región, porque esta experiencia los saca de la zona de confort y los motiva a valorar una forma distinta de vida. Aprenden a trabajar de manera comunitaria y desarrollan una empatía que no se enseña en ninguna universidad”.

En ambos extremos del país, el programa de la Fundación Superación de la Pobreza enfrenta desafíos similares: aislamiento, despoblamiento, precariedad y dificultades de acceso. Pero también hay un elemento en común: la fuerza de comunidades que, pese a todo, siguen construyendo futuro.

Para quienes participan, la experiencia no es laboral y transformadora de por vida. “Te sensibiliza, te hace empatizar y te da una mirada distinta del país”, resume Román Figueroa desde el norte.

En el sur, Carola Tapia coincide: “Quienes vengan van a vivir una experiencia completamente distinta, desafiante, creativa, en territorios con un patrimonio cultural riquísimo”.

En cualquier rincón de Chile, la invitación es la misma: ser parte de una experiencia única que acerca el país a sus comunidades más apartadas, aportando también a la descentralización.

Las postulaciones para ser Servicio País en 2026 ya están abiertas. Los requisitos y detalles están disponibles en www.serviciopais.cl