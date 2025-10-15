Después de tres semanas de incidentes, terminó paro de estibadores en Valparaíso

El Terminal Portuario Valparaíso (TPV) anunció que logró un acuerdo con el Sindicato de Estibadores, con lo que puso fin al proceso de negociación y al paro desarrollado por los trabajadores, retomando la continuidad operacional del Terminal 2 del Puerto.

La huelga duró casi tres semanas, periodo en el que se registraron movilizaciones e incidentes callejeros. La situación se dio luego de que el contrato de provisión de servicios con la empresa de muellaje Report llegara a su fin, días después de la caducidad del mismo instrumento, pero con Ultraport, que provee trabajadores al Terminal 1.

Desde TPV destacaron que el consenso logrado es el resultado de un “diálogo constructivo y de mutuo respeto” entre ambas partes, enfocado en el bienestar de los trabajadores y la seguridad de la cadena logística. El acuerdo se formalizará a través de un nuevo Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo (CPPT), el cual establece condiciones laborales estables y un importante marco de beneficios.

En la empresa concesionaria del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso confirmaron que el acuerdo incluye una propuesta integral, que busca dar estabilidad y apoyo real a los colaboradores y sus familias. En ese sentido, se entregaron junto con el bono de término de negociaciones, una serie de beneficios, que vinieron a conformar el acuerdo señalado.

Además, TPV declaró que “estamos conformes de haber concretado este acuerdo con el Sindicato de Estibadores. Esto proyecta certeza y estabilidad, tanto para nuestros colaboradores como para la operatividad del puerto, que es fundamental para la región y el país”.

“Reafirmamos que la seguridad y el bienestar de las personas son principios fundamentales e intransables para la compañía”, sostuvo el terminal, asegurando que este convenio da un paso más en la consolidación de un ambiente de trabajo colaborativo y que mira con optimismo el futuro de las operaciones en el Terminal 2 del Puerto de Valparaíso.