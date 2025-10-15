Destaca su trayectoria: Jeannette Jara presenta primer fragmento de su franja electoral

A días del inicio de la franja electoral, este miércoles la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, publicó en redes sociales un fragmento de lo que será su campaña televisiva.

En el video, que dura un total de 90 segundos —cada capítulo de la franja tiene una duración de dos minutos y medio—, las imágenes del discurso que pronunció la candidata tras ganar las primarias del oficialismo se intercalan con una escena en que, acompañada de su madre y un grupo de amigas, Jara revisa los principales hitos de su vida, desde su infancia en la población El cortijo de Conchalí, hasta la aprobación de la reforma de pensiones.

Este primer fragmento va en la línea de lo que será la franja en su conjunto. Desde el comando de Jara señalan que la campaña televisiva tendrá tres ejes: su experiencia y labor en la función pública, la identidad de la abanderada del oficialismo y sus propuestas programáticas.

La idea sería mostrar a Jara “tal cómo es”, enfatizar en que su origen está en la clase trabajadora y comunicar que conoce de primera mano las necesidades de las ciudadanía.

Asimismo, descartan que la franja buscará confrontar explícitamente a otros candidatos y que esto solo ocurrirá si lo exige la contingencia política.

La senadora y vocera del comando, Alejandra Sepúlveda, afirmó que la campaña televisiva es una oportunidad importante para mostrar la vida de Jara, “una vida que ha sido de empuje, de esfuerzo, pero también de un valor permanente de volver a empezar”.

“Y lo segundo, esto que ha sido tan relevante en la campaña, que es el recorrido por Chile, donde ha escuchado estos diálogos, pero al mismo tiempo, encontrando los problemas, las reflexiones y sin duda las soluciones que se han plasmado en el programa de gobierno. Chile va a salir completo en esta franja”, adelantó.

Respecto a las propuestas del programa que tendrán más protagonismo, Sepúlveda adelantó que tendrán un énfasis importante la “seguridad, el primer dolor de de Chile; el tema de salud, que es un sello en nuestra candidatura; y los temas económicos, para sustentar la gran reforma social que ella quiere implementar en el futuro Gobierno, si ustedes lo deciden”.