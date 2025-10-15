Huenchumilla justifica salida de voceros de Jara y califica columna de Cristián Valenzuela como "soberana tontera"

Ante los recientes cambios en el comando de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, el senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, respaldó los ajustes destacando que es importante “que la candidata se sienta cómoda con su equipo más cercano”.

A semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el equipo de campaña del pacto Unidad por Chile realizó una importante modificación, restando de las vocerías a la integrante del directorio de Enap, Laura Albornoz y a los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (FA).

Para Huenchumilla, es fundamental que quienes acompañan la candidatura de Jara interpreten “cabalmente su pensamiento, su identidad y el relato que quieren instalar en la opinión pública”.

“Es normal que en el transcurso de la campaña y de acuerdo a los acontecimientos, se vayan haciendo estos ajustes. Por eso lo importante es que el resto del equipo respete la opinión fundamental que tiene en la conducción de este proceso la candidata, porque es ella la que en definitiva se va a exponer al escrutinio de la gente”, insistió en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Si bien Huenchumilla afirmó que no conoce los detalles que explican la salida de Hirsch y Yeomans, apuntó a que ambos se concentraran en sus campañas parlamentarias, tal como había señalado Jara previamente.

“En el caso de Laura, es probable que la candidata haya ponderado el ruido que se produjo respecto de los viajes. Desconozco mayores detalles, pero probablemente a ningún candidato le gusta tener ruidos en su entorno respecto de cuestiones que distraigan a la opinión pública de lo central que son los mensajes de la candidata”, manifestó.

Columna “parásitos del Estado”

El presidente de la DC además se refirió a la polémica por la columna “Parásitos” del jefe programático de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela. A su juicio, se trata de “una soberana tontera”.

En el escrito —publicado en La Tercera— el asesor del abanderado republicano afirmó: “El Estado está podrido, lleno de parásitos que lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”, en referencia a funcionarios públicos que, según él, se aferran a cargos sin mérito.

“Cuando alguien dice algo así simplemente tira una cosa que no tiene un sustento serio y es para generar un ambiente de discusión, tratando de enlodar a miles y miles de funcionarios públicos que cumplen todas sus funciones en el Estado y que sirven para todo el país. Naturalmente que siempre en todos los grupos puede haber gente que no cumple bien, pero eso pasa también en la actividad política cuando alguien habla tonteras”, subrayó.

Huenchumilla por Julia Chuñil: “¿Cómo es posible que desaparezcan personas y sea imposible encontrarlas?”

El senador también abordó los nuevos antecedentes del caso de Julia Chuñil. De acuerdo a la Fiscalía, la líder mapuche desaparecida en noviembre del año pasado, no sería una activista medioambiental, algo que para el parlamentario, no es esencial.

“Más allá de eso la pregunta es: ¿Cómo es posible que desaparezcan personas y sea imposible encontrarlas? Aquí lo importante es que la policía y los organismos encargados de esto puedan trabajar a fondo para darle una respuesta a la familia y al país”, sostuvo.

“Nosotros hemos presenciado este debate respecto de Julia Chuñil y también lo hemos presenciado respecto de María Ignacia González, concejala de la DC. Como presidente del partido he pedido una audiencia con el fiscal nacional para los efectos de poder conversar con él sobre la investigación. Tengo esa preocupación, para dar una respuesta al país, a la familia y ver que es posible hacer”, anunció.