Ignacio Briones y recorte fiscal de Kast: "No es seguro, porque dependerá del apoyo político”

El exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, quien forma parte del equipo de campaña de Evelyn Matthei, se refirió en una entrevista con CNN Chile Radio a varios temas de contingencia, incluyendo el perdón público de su candidata a José Antonio Kast, la polémica desatada por la columna “parásitos” y la propuesta de reducción del gasto fiscal presentada por el republicano.

Briones reiteró sus críticas a la propuesta de reducción fiscal presentada por el abanderado del Partido Republicano, la cual apunta a recortar el gasto público en US$6.000 millones. El extitular de Hacienda argumentó que Kast “ha dicho que va a necesitar al Congreso. Entonces, ya no es seguro, porque dependerá del apoyo político y es difícil ver que una ley se apruebe y se implemente en 18 meses”.

Respecto al posible impacto económico, Briones añadió que: “Todo depende de cómo esto se haga. O sea, si ocurren US$ 6.000 millones de recortes y de una, eso le quita décimas de crecimiento a la economía en el corto plazo (…). No es que vaya a generar una recesión, pero todos comprendemos que si el gasto público cae abruptamente en un monto importante, puede generar un impacto”.

No obstante, afirmó que existe un acuerdo en el diagnóstico de fondo, señalando que “en esta polémica estamos todos de acuerdo en la dirección”. “Chile tiene que ahorrar más, tiene que gastar mejor. Nosotros hace rato que estamos gastando más de lo que generamos y eso genera, al igual que en cualquier familia, un problema. (…) Así que hay que apretar ese cinturón, hay que gastar mejor”, subrayó.

Polémica por la columna de Valenzuela y el “te perdono” de Matthei a Kast

Respecto a la columna —publicada en La Tercera—del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, Briones fue enfático al calificar que el término es descalificatorio y ofensivo para miles de funcionarios que, a su juicio, realizan bien su trabajo.

“Hemos visto casos de abuso flagrante, el tema de las licencias, (…) esas personas deben salir, pero cuando empezamos a meterlos a todos al mismo saco, como si fueran todos parásitos y operadores, estamos con el tejo pasado, pasándonos 20 pueblos”, sostuvo.

El titular de Hacienda aclaró que su postura no es una “pataleta desde el punto de vista de un sector político ofendido, sino que pienso más bien que ese tipo de lenguaje no corresponde en un clima de respeto que es el que debemos tener más allá de las diferencias políticas que puedan existir”.

En otro ámbito, Briones manifestó su acuerdo con la decisión de Matthei de “perdonar” a Kast por los episodios de la llamada “campaña sucia” en redes sociales. “Yo creo que, como dijo la candidata con mucha sabiduría y generosidad, demos por superado esto, demos vuelta la página, hablemos de las cosas que son interesantes para Chile”, expresó.

Así, recalcando la postura de la candidata, a quien representa “al 100%”, Briones insistió en la necesidad de cuidar el tono del debate: “Las campañas, cuando hay actores que compiten, naturalmente siempre hay roce, igual que en un partido de fútbol, pero tenemos que evitar que haya fouls descarados y que sean repetitivos”.