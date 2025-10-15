Incluye registros inéditos de Los Prisioneros en la campaña del "NO": Cineteca de la U. de Chile lleva a Sergio Navarro al FICValdivia

Por estos días, la Cineteca de la Universidad de Chile culminó el proceso de restauración de la obra íntegra del documentalista Sergio Navarro, figura fundamental del video chileno de los años 80 y 90 y cuya obra será reestrenada en el marco del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia).

Navarro, discípulo de Raúl Ruiz, es considerado un autor clave del movimiento contracultural de la época. Formado en la década de 1970, orientó su carrera hacia una mirada crítica y comprometida con los sectores populares. Durante los 80 residió en Canadá, desarrollando una obra personal centrada en la observación etnográfica y la identidad social chilena, para luego volver al país y consolidarse como un referente para varias generaciones.

Además de su actividad como realizador, ejerció una notable labor académica, dirigiendo programas de cine en las universidades Arcis y de Valparaíso, y publicando estudios teóricos sobre cine. Tras su fallecimiento el 2021, su archivo personal fue depositado en la Cineteca de la Casa de Bello. Desde entonces, se emprendió un riguroso proceso de documentación y restauración de las matrices originales de su obra —incluyendo materiales inéditos— en los laboratorios de la institución.

Entre las piezas que serán exhibidas en el FICValdivia están “El páramo del ciudadano” (1999), documental que, hasta ahora, era prácticamente desconocido. “Es un filme que, de cierta forma, adapta este best-seller del sociólogo Tomás Moulian, ‘Chile actual: Anatomía de un mito‘, a película. Es un registro de fin de siglo, de 1999, que hace una lectura un poquito más crítica sobre esta transición, que incluso para muchos historiadores y sociólogos es un concepto medio maleable”, comentó el director de la Cineteca, Luis Horta.

También serán reestrenadas otras películas emblemáticas de Navarro, como “Caminito al cielo” (1989) y “Cuartito rosa” (1991), obras influyentes que retratan las periferias urbanas desde las fragilidades sociales. Catálogo que se complementa con otros registros que nunca fueron exhibidos en salas chilenas.

“Sergio trabajó mucho como camarógrafo corresponsal para empresas de comunicaciones de fuera del país, y eso le permitió registrar desde el interior muchos de los procesos sociales de fines de los 80, entre ellos el plebiscito del año 88, la campaña previa. Dentro de eso, encontramos que en sus materiales inéditos en Chile había filmaciones que él hizo de conciertos de Los Prisioneros en apoyo a la campaña del NO, o registros en video de Inti-Illimani, agrupación que hoy es emblemática en términos de la cultura nacional, igual que los sanmiguelinos. Tampoco había registros de eso, y eso lo vamos a proyectar a partir del rescate que hicimos en la Universidad de Chile”, detalló Horta.

En Santiago, la mediación de la Cineteca proyectará estos trabajos en noviembre en el Cine Club Sala Sazié, en colaboración con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la casa de estudios, en la Sala Isidora Zegers. Más allá de estos estrenos físicos, igualmente se contempla un estreno online de varios de estos materiales, con el fin de asegurar el acceso democrático del público a archivos históricos valiosos y revitalizar la memoria audiovisual chilena.