"Intromisión brutal": parlamentarios argentinos critican que Trump condicione apoyo financiero al triunfo de Milei en las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos advirtió que el apoyo financiero a Argentina dependerá directamente del resultado de las elecciones del 26 de octubre. Sus dichos generaron duras críticas en el país trasandino por “injerencia externa” en el proceso electoral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes que el rescate de US$20.000 millones que su gobierno ha comprometido con Argentina depende directamente del resultado de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El mandatario vinculó abiertamente la continuidad del apoyo financiero a un eventual triunfo de la lista parlamentaria del presidente argentino, Javier Milei.

“Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo, porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande. Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; y si no, nos vamos”, señaló Trump tras una reunión bilateral con Milei en la Casa Blanca.

Además, el líder republicano criticó duramente a la eventual oposición, a la que calificó como “de extrema izquierda” y responsable, según él, de la crisis económica argentina.

Por su parte, Milei agradeció públicamente el respaldo de su homólogo estadounidense, calificándolo como “vital para la continuidad de las reformas” económicas impulsadas desde su llegada a la Casa Rosada. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario libertario citó la promesa de “hacer Argentina grande otra vez”, en clara alusión al lema político que marcó el ascenso de Trump a la Casa Blanca.

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025



“Si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país”, advirtió Milei, confiado en que las próximas elecciones permitirán “consolidar un cambio estructural”.

La cita en Washington se produce en medio de un clima electoral tenso y con índices de desaprobación en alza hacia las políticas de austeridad que ha impulsado Milei, incluyendo recortes en gasto público y eliminación de subsidios, medidas que han generado protestas y descontento social en distintas provincias. A lo anterior, se suman los escándalos de corrupción que han salpicado al círculo más cercano del libertario, incluida su propia hermana, Karina Milei.

La ministra de Seguridad y candidata al Senado, Patricia Bullrich, calificó la reunión como “un encuentro histórico” y celebró el “enorme apoyo” recibido desde Washington. “Compartimos los mismos valores e ideas: la libertad, el trabajo y el orden. Este es el camino: el de hacer a la Argentina grande otra vez”, expresó en redes sociales.

¡Un encuentro histórico! El Presidente @JMilei y la comitiva fuimos recibidos por @realDonaldTrump en la Casa Blanca. El apoyo que recibió nuestro país fue enorme, porque compartimos los mismos valores e ideas: la libertad, el trabajo y el orden. Este es el camino: el de… pic.twitter.com/1o5TYAlhWs — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 14, 2025

Críticas por intromisión

El anuncio de Trump desató fuertes reacciones en el ámbito político argentino. Uno de los cuestionamientos más duros vino del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky, quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile calificó las declaraciones como “una intromisión brutal”.

“Esto no es un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina. Es, en el mejor de los casos, una transacción entre Donald Trump y Javier Milei”, señaló el líder sindical. Además, agregó que lo señalado por líder republicano “es humillante para los argentinos y reedita las peores expresiones de la política del patio trasero”.

El parlamentario aseveró que las declaraciones del mandatario estadounidense han provocado un “amplio rechazo” en distintos sectores políticos y económicos trasandinos, generando además “caídas en los valores de las acciones y agitación en los mercados financieros”.

Para Yasky, la estrategia de Trump podría resultar contraproducente electoralmente: “La Argentina es un Estado soberano y no puede someterse a un manoseo como este”.

“En términos electorales les va a salir el tiro por la culata, porque si con esto pretenden lograr un caudal de votos que desista de no votar a Milei, creo que han elegido el camino equivocado. En la Argentina hay un sentimiento antinorteamericano que forma parte de la propia historia en nuestro país y esto cae mal en la mayoría de los ciudadanos”, concluyó.

En una línea similar, la diputada del Partido Socialdemócrata de Argentina, Margarita Stolbizer, señaló en su cuenta de X que: “Trump nos dice a los argentinos que si no lo votamos a Milei seremos castigados. La intromisión es absoluta, la rendición libertaria es total”.

Además, llamó a los argentinos a tener confianza en el orgullo de su gente: “Somos millones los que no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer”.

LA LIBERTAD SE ARRASTRA

Trump nos dice a los argentinos que si no lo votamos a Milei seremos castigados. La intromisión es absoluta, la rendición libertaria es total. Tengamos confianza en el orgullo de nuestra gente: somos millones los que no queremos que nos digan lo que… pic.twitter.com/ewjb8AeX3a — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) October 14, 2025

La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre

El académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Federico Rojas, analizó las declaraciones del presidente Donald Trump, quien condicionó el apoyo económico de Estados Unidos a Argentina al resultado de las próximas elecciones legislativas.

Rojas explicó que este tipo de condicionalidad no es nueva en la política, pero sí es poco habitual que se haga pública de forma tan directa: “Lo curioso es que esto se haga público y tiene dos aspectos. Por un lado, es grave porque efectivamente representa una injerencia en asuntos internos del país. Pero por otro lado, difícilmente sea posible ejercer una función o un cambio en caso de que esto suceda”.

El analista internacional recordó que, históricamente, potencias como Estados Unidos han condicionado su apoyo económico a la implementación de políticas específicas, incluso a través del Fondo Monetario Internacional, pero sin vincularlo tan claramente a un resultado electoral.

En cuanto al impacto de las declaraciones de Trump en el electorado, el académico señaló que podría influir en sectores cercanos al gobierno de Javier Milei, que podrían percibir un eventual riesgo económico si el oficialismo sufre una derrota. En otros grupos, en cambio, no tendría efecto o incluso podría generar rechazo.

Asimismo, Rojas se refirió a cómo llega la Libertad Avanza a las próximas elecciones legislativas: “Hace algunos meses su posición era óptima. Sin embargo, salieron varios escándalos de corrupción, de financiamiento ilegal y creo que todo eso desgastó mucho”.

“Entonces, de ese panorama óptimo donde la Libertad Avanza parecía que iba a aumentar su cantidad de diputados, de senadores, ahora ese escenario se volvió muy incierto. La pregunta es qué tanto desgastaron estos nuevos escándalos a los electorados”, cuestionó.

Así, el académico manifestó que es “difícil” adelantar el impacto que tendrá en la urnas la advertencia del jefe de la Casa Blanca o los últimos casos de corrupción. No obstante, anticipó que el partido del presidente Milei no logrará “el escenario positivo que proyectaba hace algunos meses”.