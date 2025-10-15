Jurista, senador e intelectual: U. de Chile y BCN presentan libro a los 160 años del fallecimiento de Andrés Bello

La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y la Universidad de Chile presentaron este miércoles el libro “Andrés Bello. Su palabra política. Jurista, senador e intelectual”, una obra colectiva que reúne estudios originales sobre tres dimensiones fundamentales de su legado y una selección inédita de sus intervenciones parlamentarias.

El libro incluye material que no había sido considerado en publicaciones previas. De esta forma, la obra presenta al lector atento una mirada distinta sobre un actor clave de nuestra historia institucional y política que, desde la palabra, construyó un país.

La actividad se llevó a cabo en el edificio del Congreso Nacional en Santiago y se dio en el marco de la conmemoración de los 160 años del fallecimiento de Andrés Bello. La Rectora Rosa Devés, en conversación con nuestro medio, destacó la permanencia del pensamiento del intelectual venezolano, resaltando cómo su legado continúa siendo un pilar fundamental para la Universidad de Chile y para el país.

“Su forma de hacer política, su pensamiento, su amplio conocimiento y su amplia influencia como poeta, jurista y fundador de la Universidad de Chile. El entender que la institución entrega soberanía y es importante para esta nación independiente, es algo que todos sentimos como importante hoy”, sostuvo.

En tiempos en que los valores que él promovió parecen verse amenazados por la fragilidad institucional y cultural, la Rectora llamó a volver a dialogar con su pensamiento. “Lo traemos aquí, lo traemos al presente, dialogamos con él y con su influencia en los distintos campos del saber. Es clave tenerlo hoy presente“, concluyó.

Sobre esa línea, el director de la BCN, Diego Matte, destacó el carácter colaborativo de la publicación e hizo énfasis en la trayectoria parlamentaria de Andrés Bello.

“Esta obra reúne artículos de distintos académicos, muchos de ellos de la Universidad de Chile y también de nuestra biblioteca, que destaca, dentro de su distintas facetas, Andrés Bello, una que es para nosotros principal, por supuesto, que es su rol como senador“, mencionó.

“Él fue 27 años senador de la República, fue elegido por tres periodos consecutivos y en el Congreso pudo plasmar todo lo que fue su experiencia, su visión, su probidad y su ética pública en la confección de diversas leyes que fueron, en definitiva, estructurales para el desarrollo de esta nueva república que se estaba llevando a cabo”, agregó.

La jornada se estructuró en tres mesas de conversación que exploraron las principales facetas de Bello (jurista, senador e intelectual) desarrolladas en el libro. La primera, moderada por Paola Álvarez, examinó su aporte jurídico.

En ese sentido, Claudia Castelletti, encargada de género de la Defensoría Penal Pública, destacó la originalidad del enfoque civilista de Bello y su impacto en la “literatura histórico jurídica”.

Por su parte, Alejandro Vergara, académico de la Pontifica Universidad Católica (PUC), definió la imagen de Bello como alguien sincrético y difícil de encasillar en algún sector político. Por esa razón, recalcó la importancia de la inclusión de nuevos manuscritos para actualizar los antecedentes sobre su pensamiento.

Asimismo, Francisca Rengifo, historiadora de la Universidad Adolfo Ibáñez, enfatizó su rol como intelectual constructor de sentido, destacando cómo el Código Civil y su noción del matrimonio fueron pilares del orden republicano que posteriormente se desarrolló en nuestro país.

La segunda mesa, moderada por la historiadora Macarena Ponce, reunió al Premio Nacional de Historia en 2020, Iván Jaksic y al investigador Víctor Soto, quienes profundizaron en la labor parlamentaria del jurista y su permanente afán modernizador.

Posterior a una pausa, la actividad tuvo una tercera intervención denominada “Andrés Bello Intelectual”, en donde partir de las presentaciones de la filósofa Cecilia Sánchez y el académico de la Universidad de Chile, Joaquín Trujillo, se discutió su papel como editor científico, su reflexión filosófica sobre la lengua y su visión interdisciplinaria del conocimiento.

Además del lanzamiento editorial, se inauguró una exposición con documentos, imágenes y reflexiones en torno a la figura del propio Bello, ubicada en el hall del Congreso Nacional y que fue recorrida por los asistentes al cierre de la jornada. El libro está disponible en la estantería virtual de la Biblioteca del Congreso Nacional.