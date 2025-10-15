“Negligencia inexcusable”: UDI anuncia AC contra ministro Pardow por error en cuentas de luz

La UDI confirmó que interpondrá una acusación constitucional en contra del ministro de Energía, Diego Pardow, tras conocerse un “error” en el cálculo de las cuentas de electricidad. La decisión fue anunciada por el presidente y el secretario general del partido, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, respectivamente, junto a los diputados Henry Leal y Marco Antonio Sulantay.

La medida se produce luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) informara haber detectado un error metodológico en el mecanismo utilizado para calcular los valores de las cuentas de luz. El organismo explicó que “existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”, lo que generó “diferencias de facturación”.

Los parlamentarios gremialistas calificaron lo ocurrido como una “negligencia inexcusable” que derivó en un alza de las tarifas eléctricas. En su argumentación, sostuvieron que si bien la CNE identificó el problema, esto “no exime de responsabilidad al Gobierno”, que es el encargado de emitir los decretos tarifarios en el sector eléctrico.

“Aquí no solo ha existido una falta de supervisión y de control en un área tan sensible como es la fijación de precios de la energía, sino que también existe una vulneración al principio de probidad y a la responsabilidad política que le cabe al jefe de la cartera”, argumentaron.

Añadieron que: “En una negligencia tan dolosa e inexcusable como la que acabamos de conocer se deben ejercer todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Y esta no se extingue con la salida del secretario ejecutivo de la CNE, que es lo mínimo que debería ocurrir, sino que deben extenderse al ministro de Energía, quien tenía el deber de fiscalizar y garantizar que los procesos tarifarios se ajustaran a la ley, sin perjudicar de manera tan grosera a los clientes, como terminó sucediendo”.

Por este motivo, los diputados no solo anunciaron la acusación constitucional, sino que también solicitaron al Presidente Gabriel Boric la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión, Marco Antonio Mancilla.

Incluso, los representantes de la UDI extendieron sus críticas al desempeño general del Ejecutivo, asegurando que “el nivel de inoperancia y de ineficiencia que ha demostrado el Gobierno durante estos años es de tal magnitud, que incluso está causando efectos directos y muy graves en el bolsillo de millones de chilenos, con el alza en la inflación”. A su juicio, el ministro Pardow “infringió sus labores” de supervisión.