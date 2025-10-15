Seguridad alimentaria para la dignidad, el bienestar y el desarrollo

Erradicar el hambre para 2030, tal como se lo propuso la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una meta cada vez más inalcanzable, se afirma en la reciente entrega del Índice del Hambre (GH, 2025) elaborado por la ONG alemana Welthungerhilfe (Ayuda Mundial contra el Hambre), Concern Worldwide y el Instituto de Derecho para el Mantenimiento de la Paz y de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Ruhr de Bochum, publicado el jueves recién pasado.

Los coletazos de la pandemia, el alza global del precio de los alimentos, el cambio climático y las situaciones geopolíticas —como la situación en Gaza, diversas guerras y conflictos internos— han elevado el hambre mundial y la inseguridad alimentaria a niveles más altos que los anteriores a 2015, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones de ingresos más bajos.

Según datos de la FAO, aproximadamente 2.300 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024. Esto no es ajeno en nuestro país, según la Casen de 2022, un 19,5% de la población —cerca de 3,8 millones de personas— presenta algún grado de inseguridad alimentaria moderada o severa, y un 3,4% (más de 675 mil personas) sufre inseguridad alimentaria severa. Si desglosamos estas cifras, los hogares liderados por mujeres son los más afectados: 21,9% de ellos vive algún grado de inseguridad alimentaria, frente al 16,2% de los hogares con jefatura masculina. La desigualdad también se expresa en las mesas de Chile.

Algunos dirán que Chile tiene niveles de inseguridad alimentaria comparativamente bajos, tanto respecto a América del Sur como a nivel global, pero son 3,8 millones de compatriotas que día a día no pueden suplir sus necesidades alimentarias mínimas. El hambre y la malnutrición les limita su capacidad productiva, les hace más propensas a las enfermedades y disminuye el desarrollo de niños y niñas.

En este contexto, es importante relevar el aporte de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza en Chile que recomendó construir una canasta alimentaria saludable, basada en las guías alimentarias del Ministerio de Salud y no solo en calorías, para incluirla como variable en la medición de la pobreza en el país.

En el FOSIS creemos que la lucha contra el hambre debe pasar de los diagnósticos a la acción concreta, con programas que combinen innovación, colaboración, solidaridad y justicia territorial. Por eso hemos puesto en marcha dos iniciativas: Juntos Más Barato y EcoMercados Solidarios.

Juntos Más Barato agrupa a familias y organizaciones locales para realizar compras colectivas de alimentos y productos esenciales a precios más bajos, eliminando intermediarios y aprovechando economías de escala. Este programa no solo reduce los costos directos del consumo, sino que también refuerza la confianza y organización comunitaria al mismo tiempo que mejora la seguridad alimentaria de dichas familias.

Por su parte, Ecomercados recupera, acopia y redistribuye productos que no serán comercializados. De esta manera, familias vulnerables acceden a alimentos de calidad que, de otro modo, se perderían. A la vez, se fortalecen las alianzas con productores locales y empresas privadas, que donan los alimentos, y las municipalidades, que apoyan la implementación del programa, para generar circuitos cortos de abastecimiento y promover una cultura de solidaridad y sostenibilidad.

El desafío del hambre y la inseguridad alimentaria excede cualquier institución o gobierno. Se trata de una causa que exige la convergencia del sector público, para fortalecer programas, coordinar ministerios y priorizar presupuestos; el sector privado, para asumir la corresponsabilidad de garantizar el acceso a alimentos saludables, mediante cadenas de distribución solidarias, precios justos y reducción del desperdicio; y la academia, que genera evidencia, evaluaciones y conocimiento útil para diseñar políticas efectivas y contextualizadas. Erradicar el hambre en Chile es más que una meta de desarrollo sostenible al 2030, se trata de asegurar que cada persona viva con dignidad, bienestar y oportunidades para realizar su proyecto de vida.

Estas y otras temáticas abordaremos este jueves en un seminario que hemos organizado junto a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora este 17 de octubre. Una temática que es relevante abordarla desde diferentes puntos de vista.