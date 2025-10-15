Sergio Micco: "Se ha instalado una idea del Estallido como un paréntesis, lo que encuentro peligrosísimo"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el Estallido Social, se refirió a su libro “Ocurrió en Octubre. Diario del estallido y mi paso por el INDH”, publicado por Ediciones UC. “El libro parte día a día con lo que ocurrió. Y los chilenos, cuatro de cada cinco, guardan un mal recuerdo de lo que pasó. Entonces, trata un tema que a todos nos afectó muy dolorosamente y los que se entusiasmaron terminaron con una sensación de frustración muy grande, por eso yo creo que el libro está despertando controversia”, afirmó.

El también académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile aborda en el texto las funas que experimentó por su rol durante este proceso. “Tengo un capítulo entero donde las condeno, es una violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de pensamiento, al debido proceso. Pero cuando gente víctima de trauma ocular particularmente manifiestan su rabia en contra de mí, entiendo que yo era el rostro más visible para ellos del Estado de Chile, un Estado que los mutiló y que después no hizo adecuadas políticas de verdad, justicia y reparación. Entonces, no lo justifico para nada, obviamente lo condeno, pero sí comprendo que hay todavía mucho dolor y que va a haber por muchos años mucho dolor”, reflexionó.

Una de las aseveraciones más criticadas de Micco durante el estallido social fue la negación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno de Sebastián Piñera. En esa línea explicó que “cuando yo el 3 de noviembre dije que no eran sistemáticas, el 80% de los chilenos pensaba que eran sistemáticas (…) Lo que sostuve es que para que fueran sistemáticas, como fueron en la dictadura, tú necesitabas una decisión política de organizar, planificar, ejecutar, supervisar un ataque masivo a la población chilena, que en este caso era hecho por Carabineros”.

“Y hoy día, bueno, la exdirectora del Instituto (Consuelo Contreras), que me sucedió, que pensaba que eran sistemáticas, dijo que no eran sistemáticas. El Presidente Gabriel Boric dijo que no creía que el presidente Sebastián Piñera hubiese ordenado la violación a los derechos humanos. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional no abrió un proceso por delitos de lesa humanidad. El general Yáñez, que era el encargado del orden público el 18 octubre del 2019, se fue con honores de este gobierno y reconoció que este era uno de los gobiernos que más había apoyado a Carabineros. De hecho, se está persiguiendo al alto mando por omisión, porque no hizo todo lo que debía haber hecho para evitar que continuara la violación a los derechos humanos. Ahora, evidentemente hay una enorme responsabilidad política de todas nuestras autoridades partiendo por la del Presidente. Y también del Congreso”, agregó.

En línea con lo anterior, el abogado y doctor en Filosofía cuestionó también a administraciones anteriores por no regular el uso de las escopetas antidisturbios. “Una de las cosas más duras del estallido son las víctimas de trauma ocular y fueron producidos por escopetas que hacía 12 años se sabía que producían esos daños. ¿Se renovaron las escopetas antidisturbios en este gobierno? Yo no sé, lo planteo como una pregunta retórica porque no sé la respuesta”, cuestionó.

Respecto a la interpretación de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, Micco explicó que cuando se refirió al tema durante el estallido “la primera interpretación de una radio fue Sergio Micco dijo que no había violación a los derechos humanos. La segunda interpretación era que iba contra el sentido común, porque “sistemática” fue vista como negarlo, como que no eran numerosísimas, que no se reiteraban en el tiempo y en el espacio”.

“Nosotros por unanimidad, en el consejo del Instituto está integrado por personas de derecha, centro e izquierda, dijimos que no eran actos aislados, sino que se reiteraban en el tiempo y en el espacio. Es más, el presidente Piñera a fines de diciembre dijo que, efectivamente, no eran casos aislados, pero la gente entonces entendía desde el punto de vista del sentido común ‘oye ¿cómo no van a ser sistemáticas?’, por el enorme número y además, porque se reiteran. Entonces, mi declaración pareció contra un sentido común muy fuerte y por eso la reacción en mi contra fue durísima”, aseguró.

El exdirector del INDH señaló que la institución presentó 3 mil 200 querellas criminales en este proceso y agregó que: “en toda su historia creo que habíamos presentado, no recuerdo, algo así como 72. Si tú ves los informes de derechos humanos internacionales, el de la oficina de la ONU, en 120 veces se reiteran los informes del Instituto. Te digo más: la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, de las 260 páginas que tenía, más de 110 se basaban en los reportes del Instituto”.

“Puse la cabeza en el yunque cuando dije que hacer una acusación constitucional contra el Presidente de la República, fundada en que eran sistemáticas, no estaba probado. Y eso, claro, irritó mucho porque yo me enfrenté a una estrategia política que señalo en el libro. Acá se quiso destituir a un presidente de la República elegido democráticamente. Yo no era partidario de su gobierno, pero era un presidente de la República elegido por el pueblo y había que probar tamañas acusaciones y eso hasta el día de hoy no se ha hecho”, sentenció.

En ese sentido, el académico de la Facultad de Gobierno valoró el acuerdo político de noviembre de 2019, impulsado por Sebastián Piñera y respaldado por diversas fuerzas políticas, pero lamentó el olvido de ese compromiso.“Está muy bien que lo hayan firmado, pero después da la impresión de que se olvidaron de eso. Se ha instalado una cierta idea del estallido como un paréntesis, lo que encuentro peligrosísimo, porque si uno mira la historia larga de Chile, esto no es algo excepcional. Por eso el Instituto jamás habló de ‘estallido’, sino de una crisis integral del país”, explicó

Asimismo, advirtió sobre el papel de las redes sociales en este tipo de fenómenos: “A propósito de la espontaneidad, mira lo que ocurrió en Nepal. Cuando se acumula la bronca y el sistema político no logra canalizarla, se producen estallidos que se extienden como un reguero de pólvora a través de las redes”.

El exdirector también realizó una autocrítica personal sobre su gestión al frente del INDH. “El Estado y la clase política debieran pedir perdón. Y yo también tengo que hacerlo. Me metí en una trinchera; las acusaciones eran tales que dejé de dialogar con los funcionarios del Instituto y con el Congreso. También creo que debía haber insistido más en el trabajo con las víctimas, pese a que las coordinadoras eran muy duras conmigo por razones políticas”.

En ese sentido, Micco recordó que con “vergüenza lo ocurrido en Panguipulli” y expresó que esas “son parte de las autocríticas que me hago en el libro. El Instituto debe reformarse, así como les pedimos a otras instituciones que lo hagan”.

Finalmente, hizo un llamado al debate: “A quienes me critican por lo que dije o por cómo actué, les pediría que lean el libro. Me encantaría tener un diálogo aquí, en la Universidad de Chile, porque este libro no busca cerrar el debate, sino abrirlo”.