Sismo de magnitud 5,6 se percibe entre Coquimbo y O’Higgins

Un sismo de mediana intensidad se percibió la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025, a las 08:44 horas, entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile. El movimiento tuvo una magnitud preliminar de 5,6, con una profundidad de 22,4 kilómetros y un epicentro ubicado 10 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la provincia del Limarí.

De acuerdo con los reportes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), el sismo fue percibido con intensidad VI en Ovalle, y entre V y II en diversas localidades de las regiones afectadas. En la Región de Coquimbo, se reportó intensidad V en La Serena, Coquimbo, Los Vilos, Paiguano, Vicuña y Salamanca. En la Región de Valparaíso, las intensidades fueron de IV en Limache, Quilpué, Valparaíso y Viña del Mar, III en Quillota y Puchuncaví, y II en San Esteban.

En tanto, en la Región Metropolitana de Santiago, el sismo se percibió con intensidad II, mientras que en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Navidad registró una intensidad III en la escala de Mercalli.

Hasta el momento, no se reportan daños a personas, alteración de servicios básicos ni afectación a infraestructura, aunque SENAPRED señaló que se mantiene la evaluación en curso a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.