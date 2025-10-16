Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Acusado de corrupción: Corte aprueba desafuero del diputado Joaquín Lavín León

La investigación que pesa sobre el parlamentario incluye delitos por rendición de boletas ideológicamente falsas y el desarrollo de un software de gestión de trabajo que, presuntamente, habría sido financiado con fondos reservados del Congreso.

La investigación que pesa sobre el parlamentario incluye delitos por rendición de boletas ideológicamente falsas y el desarrollo de un software de gestión de trabajo que, presuntamente, habría sido financiado con fondos reservados del Congreso.

Justicia

Tras una audiencia de revisión que fue postergada en tres oportunidades y que finalmente se concretó este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó la decisión de aprobar el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, reportó Radio Bio Bio.

La investigación que pesa sobre el parlamentario incluye delitos de corrupción al interior de la Municipalidad de Maipú, junto con la rendición de boletas ideológicamente falsas y el desarrollo de un software de gestión de trabajo que, presuntamente, habría sido financiado con fondos reservados del Congreso.

Cabe recordar que en este caso el Servicio de Impuestos Internos (SII) se presentó como querellante contra Lavín León por delitos tributarios supuestamente cometidos entre 2017 y 2022, vinculados a la emisión de facturas falsas en el marco de campañas parlamentarias. Los cargos se detallan en una querella de 42 páginas, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se acusa al diputado y a otras tres personas de cometer irregularidades tributarias tanto en los gastos de campaña como en el uso de las asignaciones parlamentarias.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

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