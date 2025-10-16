Contraloría responde con oficio: Subsecretaría del Patrimonio contradice cifras de Dorothy Pérez

La Contraloría General de la República (CGR) ofició este jueves a la Subsecretaría del Patrimonio y al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), luego de que ambos organismos emitieran un comunicado que contradice las cifras previamente presentadas por la contralora Dorothy Pérez.

Desde el organismo contralor explicaron su decisión: “Oficiamos a la Subsecretaría del Patrimonio y a Monumentos Nacionales por comunicado donde desvirtúa información que el propio servicio entregó en mayo 2025 a CGR, señalando que mantenía pendientes más de 1.000 solicitudes, 86 en obras”.

La entidad fiscalizadora proporcionó un detalle de los pendientes, estableciendo que, al 31 de mayo de 2024, existían “3.752 casos pendientes de resolver por parte del mencionado consejo” en materia de autorizaciones. En el ámbito de las obras públicas, la situación era igualmente crítica: “704 de ellas no habían sido atendidas y contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, advirtiéndose la existencia de solicitudes que llevaban hasta 878 días sin haber sido resueltas”.

🔵 Oficiamos a Subse. del Patrimonio Cultural y a @Monumentos_cl, por comunicado donde desvirtúa información que el propio servicio entregó, en mayo 2025 a CGR, señalando que mantenía pendientes más de 1.000 solicitudes, 86 en obras. Se ordena al CMN cumplir lo indicado por CGR. pic.twitter.com/xmVbXfOi9y — Contraloría (@Contraloriacl) October 16, 2025

La respuesta de la Contraloría surgió luego de que el CMN y la Subsecretaría descartaran públicamente las declaraciones hechas por Pérez durante Enade respecto a los retrasos en obras por la “permisología”. Ambos organismos afirmaron en su comunicado que “estamos en cero respecto del rezago que fuera identificado por la CGR, lo que fue informado en mayo de 2025”.

Al profundizar en su análisis, la CGR añadió que “se constató, conforme a la información dada en mayo de 2025 por el mencionado Consejo, que, sin perjuicio del avance alcanzado, a dicha data, permanecían pendientes de resolución 1.010 solicitudes ingresadas en materias distintas de obras públicas y otras 86 relacionadas con obras públicas”.

Finalmente, el organismo fue categórico al recalcar que “no ha sido acreditado por ese servicio —ni en mayo de 2025, ni posteriormente, ni a esta data— que aquel Consejo haya tramitado la totalidad del rezago de solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas detectado por esta Contraloría General”. En consecuencia, la entidad mantiene el seguimiento de los “1.096 casos que en total se mantuvieron observados —entre ellos, 86 relacionados con obras públicas—”, señalando que el plazo para regularizar esta situación ya se encuentra vencido.