Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Corte de Santiago revisa hoy solicitud de desafuero de Joaquín Lavín León

Se espera que en la audiencia —pospuesta tres veces— alegue la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien solicitará levantar el fuero parlamentario de Lavín para imputarle cargos por fraude al fisco.

Se espera que en la audiencia —pospuesta tres veces— alegue la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien solicitará levantar el fuero parlamentario de Lavín para imputarle cargos por fraude al fisco.

Justicia

Para hoy está fijada, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la audiencia donde se conocerá la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por fraude al fisco.

Se espera que en la instancia —que ya había sido pospuesta en tres oportunidades— alegue la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien defenderá la necesidad de levantar el fuero parlamentario que pesa sobre Lavín, para comunicarle cargos por fraude al fisco.

Encina indaga al congresista por el desvío de fondos del Congreso para sustentar sus propias campañas políticas y la de otros actores de la UDI.

Según la fiscal, el imputado rindió a la Cámara 10 facturas por cerca de $7 millones, por supuestos trabajos asociados a su cargo. Sin embargo, en realidad, los movimientos correspondían a una jugada para que Lavín pudiera pagar deudas que arrastraba con la imprenta MMG.

Dentro de la indagatoria sustanciada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, está también la declaración del propio dueño de la compañía y también querellado, Juan Silva Morales.

En su testimonio, el empresario afirmó que lo conoció cuando Lavín era promotor de fiestas y le imprimía los flyers para sus eventos. Después, lo ayudó en la impresión del material para sus campañas políticas.

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