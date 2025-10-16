Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Daniel Jadue queda definitivamente fuera de la carrera al Congreso: Tricel rechaza su candidatura

Los impedimentos para su postulación surgieron a raíz de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en su contra, vinculada a los delitos de corrupción asociados al denominado caso Farmacias.

Los impedimentos para su postulación surgieron a raíz de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en su contra, vinculada a los delitos de corrupción asociados al denominado caso Farmacias.

Elecciones 2025

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó este jueves la reposición de la candidatura a diputado del exalcalde de Renca, Daniel Jadue (PC), quien buscaba competir por el distrito 9 de la Región Metropolitana.

La decisión de la instancia fue adoptada con los votos a favor de su presidente, Mauricio Silva, junto a los ministros María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales. El fallo se produjo tras los alegatos presentados por los abogados defensores de Jadue, Aldo Díaz y Ciro Colombara, quienes habían argumentado que la acusación que inhabilitó a su representado del padrón electoral debía ser declarada sin efecto.

Los impedimentos para su postulación surgieron a raíz de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en su contra, vinculada a los delitos de corrupción asociados al denominado caso Farmacias. En esta causa, al excandidato presidencial del Partido Comunista se le imputan los delitos de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

Entradas relacionadas:

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
“Vienen a blindar la Ley Longueira”: Gobierno desata críticas del gremio pesquero tras frenar nueva ley de pesca
post-title
Ana Luz Ormazábal y la obra "Propaganda": "Las ideas más atroces pueden encontrar apoyo de los algoritmos"
post-title
Ministra Chomalí respalda salida de la exdirectora del Hospital de San Antonio
post-title
Karina Delfino: "Lamento mucho que el Gobierno no piense en las grandes mayorías, sino que en sus propios intereses"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X