Energía solar, IA y controles estatales: presidenciables presentan sus propuestas en Proyecta Chile 2050

Con la presencia de rectores, representantes del sector privado, autoridades del Congreso, candidatos presidenciales y algunos de sus delegados, se realizó la presentación oficial de Proyecta Chile 2050, una hoja de ruta elaborada por más de dos mil personas en un esfuerzo inédito de colaboración entre universidades, centros de formación técnica, la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), el Senado, la Sofofa y la sociedad civil.

La actividad se desarrolló en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Universidad Católica y tuvo por objetivo proyectar el país hacia las próximas décadas a partir de la evidencia científica y el diálogo entre sectores, con el propósito de construir una visión compartida sobre el Chile del futuro.

En la apertura, el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, destacó que el desafío de Proyecta Chile 2050 es “movilizar el talento y la creatividad del país para enfrentar con esperanza y responsabilidad las grandes transformaciones de este tiempo”.

Desde el mundo empresarial, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, llamó a reconstruir la confianza y superar la polarización. “El progreso no ocurre por azar. Sucede cuando un país convierte el conocimiento en bienestar y la tecnología en productividad”, señaló. En su intervención, abogó por una democracia sólida, una economía dinámica y un crecimiento sostenible, destacando que “la seguridad, la innovación y la formación de habilidades son claves para el Chile del 2050”.

La Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, reforzó la idea de que el conocimiento y la evidencia científica deben ser la base de las políticas públicas. “Enfrentar los desafíos en unidad tiene un profundo efecto en la convivencia. La ciencia fortalece la cohesión social y fomenta la confianza en nuestras capacidades”, afirmó, agregando que para las universidades esto no es algo nuevo.

El senador Francisco Chahuán, integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, valoró que esta iniciativa “instale una capacidad prospectiva cercana a los tomadores de decisión”, destacando que este proyecto marca un punto de inflexión al reunir conocimiento técnico y político con una mirada de largo plazo.

Tras las intervenciones institucionales, los presidenciables presentaron sus visiones para el país. El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls propuso la creación de la “Ciudad del Sol” en el norte, un polo tecnológico y ecológico financiado con un 0,03% del PIB, que convertiría a Chile en líder mundial en energía solar y desalinización.

En un tono más crítico, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi propuso reformar la educación superior, reducir la duración de ciertas carreras, promover la doble titulación y fortalecer la ciencia y la tecnología con menos burocracia. “Necesitamos más conocimiento y menos operadores políticos”, señaló.

En tanto, Marco Enríquez-Ominami (Independiente) llamó a repensar el modelo de desarrollo chileno, que calificó como “estructuralmente agotado”. En caso de llegar al Gobierno prometió duplicar la inversión en ciencia y tecnología, crear una “Constitución digital” para proteger nuestros datos y fortalecer el Estado para reducir la vulnerabilidad económica.

En cambio, la timonel del pacto Unidad Por Chile, Jeannette Jara, centró su mensaje en la necesidad de construir un Chile inclusivo, con equidad territorial y un crecimiento sostenible. A propósito del reciente problema con las cuentas eléctricas, manifestó la opción de reducir las tarifas en un 20% mediante energía solar, junto con fortalecer la salud mental y el sistema de cuidados.

El candidato Eduardo Artés defendió una mirada soberana, con control estatal de los recursos naturales y una reindustrialización nacional. Rechazó aumentar la edad de jubilación y sostuvo que la tecnología debe servir para “liberar al ser humano del trabajo excesivo”.

En representación de Evelyn Matthei, su vocera Paula Daza enfatizó la cooperación entre el Estado, el sector privado y la academia. Para su comando, la agenda política se debe centrar en seguridad, educación y salud, con especial énfasis en la inversión en inteligencia artificial (IA).

El cierre estuvo a cargo de los representantes de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes también valoraron el esfuerzo colectivo detrás de Proyecta Chile 2050. Por parte de los republicanos, Jorge Atton definió estas instancias como ejemplo de política de Estado y abogó por mantener una línea estratégica en telecomunicaciones e inteligencia artificial.

Por su parte, Juan Antonio Urzúa, vocero del Partido Libertario, defendió una visión centrada en la libertad individual, el emprendimiento y la familia, con políticas de flexibilidad laboral y redes de cuidado infantil.

Esta jornada marcó un llamado a recuperar el diálogo. En medio de los discursos de académicos y presidenciables un grupo de jóvenes se subieron al escenario y expusieron sus ideas sobre un futuro para Chile. “El 2025 suena lejano pero está a la vuelta de la esquina“, afirmó la vocera de Tremendas, Constanza Camilo.