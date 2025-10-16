Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Jara se suma a petición de renuncia de Pardow: "En mi gobierno los ministros asumirán responsabilidades"

La candidata del oficialismo expresó duras críticas respecto al error en las tarifas eléctricas y afirmó que, de ocupar el cargo del Presidente Gabriel Boric, ya habría solicitado la salida del titular de Energía.

La candidata del oficialismo expresó duras críticas respecto al error en las tarifas eléctricas y afirmó que, de ocupar el cargo del Presidente Gabriel Boric, ya habría solicitado la salida del titular de Energía.

Política

La candidata oficialista Jeannette Jara intensificó sus críticas respecto al error de cálculo en las tarifas de la electricidad, sumándose así a las presiones que exigen la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow (FA).

Antes de su participación en el encuentro Proyecta Chile 2050 este jueves, la candidata afirmó que, si ella ocupara el cargo del Presidente Gabriel Boric, ya habría solicitado la salida del ministro frenteamplista.

La abanderada oficialista defendió su postura argumentando que: “Yo entiendo que este error viene de varios años. Además, esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”.

Subrayó la delicadeza del asunto, señalando: “Considero que es un tema bien delicado porque no solo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que quiero recordar que durante el periodo en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía la inflación era precisamente el alza de las cuentas de la luz”.

Diego Pardow.

Ministro de Energía, Diego Pardow. Foto: Aton.

La candidata recalcó la gravedad de la situación, haciendo hincapié en que se trata de un cambio de metodología que se arrastra desde 2017. “La cantidad de años que pasaron fueron increíbles, dos administraciones, dos gobiernos distintos”, reprochó.

Este emplazamiento desde el oficialismo se une a otras voces que también piden la salida de Pardow, donde incluso parlamentarios de la alianza y de la centroizquierda se muestran abiertos a estudiar la acusación constitucional impulsada por la UDI, entre ellos, Daniel Melo (PS) y Eric Aedo (DC).

Respecto a la acusación constitucional, el libelo acusatorio ya ha conseguido el apoyo del Partido Republicano, los socialcristianos y Renovación Nacional, mientras que otras bancadas se mantienen en etapa de evaluación. Dentro del mismo oficialismo, el diputado Jaime Mulet (FRVS) exigió con duras palabras la salida de Pardow, afirmando: “Hay que aplicar la máxima severidad. Estamos hablando de 110 millones de dólares que salieron de los bolsillos, especialmente los más modestos, porque las empresas renegocian sus tarifas eléctricas. Las grandes empresas aquí no sufren nada, los que sufren son los consumidores”.

Propuesta Consumo Eléctrico Vital

Frente a este escenario, Jara no se limitó a la crítica y presentó una solución concreta. La candidata extendió su propuesta a sus rivales, declarando: “Mi propuesta de gobierno y ahora espero poder conversarlo con los demás candidatos, viene una propuesta técnicamente viable que reducirían un 20% las cuentas de la luz y la quiero poner a disposición de las demás candidaturas para que ojalá la puedan tomar y esto pueda tomarse como una medida, sea quien sea quien gana la elección, porque las cuentas han subido demasiado y se está haciendo muy difícil llegar a fin de mes”.

Desde su comando, detallaron esta misma semana la propuesta denominada Consumo Eléctrico Vital, la cual promete reducir –al menos– en un 20% los cobros en las cuentas de luz.

Lentes ópticos y billetes de pesos chilenos sobre cuentas de la luz.

Cuentas de luz. Imagen referencial. Foto: Aton.

Para alcanzar esta disminución, explicaron que implementarán un mecanismo de “compras especiales” que estará concentrado en nuevas licitaciones con mayor competencia. Con esto, aseguran, una familia de la Región Metropolitana que en promedio consume $21 mil, podría disminuir su pago a $13 mil.

Nicolás Bohme, integrante del equipo económico de Jara, precisó que esta medida “respetará plenamente todos los contratos vigentes en el mercado eléctrico”. En ese sentido, explicó: “Durante los últimos años en nuestra matriz de generación de energía eléctrica afortunadamente hemos tenido una penetración importante de energías renovables no convencionales. Energía solar, energía eólica, que no solamente reducen las emisiones contribuyendo con beneficios medioambientales, sino que también han reducido el costo de la generación de la energía”.

Y añadió: “Lo que estamos haciendo con la propuesta de Consumo Eléctrico Vital es que vamos a permitir que se traslade la reducción de costo en la generación de energía a todas las familias del país, garantizando un consumo vital equivalente a lo que por ejemplo requieren las personas para la refrigeración, para la iluminación, para todos los aparatos electrónicos esenciales”.

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