Jara se suma a petición de renuncia de Pardow: "En mi gobierno los ministros asumirán responsabilidades"

La candidata oficialista Jeannette Jara intensificó sus críticas respecto al error de cálculo en las tarifas de la electricidad, sumándose así a las presiones que exigen la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow (FA).

Antes de su participación en el encuentro Proyecta Chile 2050 este jueves, la candidata afirmó que, si ella ocupara el cargo del Presidente Gabriel Boric, ya habría solicitado la salida del ministro frenteamplista.

La abanderada oficialista defendió su postura argumentando que: “Yo entiendo que este error viene de varios años. Además, esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”.

Subrayó la delicadeza del asunto, señalando: “Considero que es un tema bien delicado porque no solo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que quiero recordar que durante el periodo en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía la inflación era precisamente el alza de las cuentas de la luz”.

La candidata recalcó la gravedad de la situación, haciendo hincapié en que se trata de un cambio de metodología que se arrastra desde 2017. “La cantidad de años que pasaron fueron increíbles, dos administraciones, dos gobiernos distintos”, reprochó.

Este emplazamiento desde el oficialismo se une a otras voces que también piden la salida de Pardow, donde incluso parlamentarios de la alianza y de la centroizquierda se muestran abiertos a estudiar la acusación constitucional impulsada por la UDI, entre ellos, Daniel Melo (PS) y Eric Aedo (DC).

Respecto a la acusación constitucional, el libelo acusatorio ya ha conseguido el apoyo del Partido Republicano, los socialcristianos y Renovación Nacional, mientras que otras bancadas se mantienen en etapa de evaluación. Dentro del mismo oficialismo, el diputado Jaime Mulet (FRVS) exigió con duras palabras la salida de Pardow, afirmando: “Hay que aplicar la máxima severidad. Estamos hablando de 110 millones de dólares que salieron de los bolsillos, especialmente los más modestos, porque las empresas renegocian sus tarifas eléctricas. Las grandes empresas aquí no sufren nada, los que sufren son los consumidores”.

Propuesta Consumo Eléctrico Vital