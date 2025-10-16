La Rata Bluesera Celebra 25 años de carrera en Matucana 100

La legendaria banda La Rata Bluesera llega al Centro Cultural Matucana 100 el viernes 14 de noviembre a las 21:30 hrs, para celebrar sus 25 años de trayectoria con un concierto lleno de historia, emoción y música en vivo.

Con 7 discos publicados y una trayectoria que cruza generaciones, la banda formada por seis músicos residentes en Puerto Montt, Castro, Valdivia y Santiago, se ha convertido en un verdadero referente del blues chileno, conquistando escenarios en Chile, Argentina, México, Colombia y Uruguay, y llegando con su música a países como España, Estados Unidos, Brasil y Perú.

En esta presentación especial, La Rata Bluesera recorrerá sus grandes clásicos, incluyendo su icónica canción “Santa Lucía”, reconocida por la revista Rockaxis como una de las 250 mejores canciones del rock chileno, y compartirá un adelanto de su próximo álbum “Esperando una estrella”, que se está grabando actualmente.

El evento contará además con un Open Show imperdible, donde se presentarán Mauricio Redolés + banda, Juana Amigo y Vulkan Lab Ensamble, completando una noche única que reunirá distintos estilos, generaciones y territorios en torno a la música chilena.

Este espectáculo promete ser una fiesta familiar, donde niños, jóvenes y adultos se reúnen bajo el mismo ritmo para disfrutar de un sonido que une el rock, el jazz y el blues en su máxima expresión. Una experiencia que trasciende generaciones y conecta con la esencia musical del sur de Chile.

El evento es organizado por Sello Misisipi desde Valdivia, junto a Refugio Sonoro, Escuela La Siembra de Puerto Montt, Escuela Inventiva de Valdivia, y la producción general de Carlos Salazar. Una red cultural que conecta tres regiones del país, fortaleciendo el trabajo colaborativo y descentralizando la escena musical chilena.

Entradas:

Preventa 1: $10.000

Preventa 2: $12.000

General: $15.000

Compra tus entradas aquí