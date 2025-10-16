“Los que van quedando en el camino” vuelve a la cartelera en apoyo a los teatros universitarios

A 91 años de la denominada “Tragedia de Ránquil”, uno de los testimonios que han impedido el olvido de este suceso ha sido la obra de teatro “Los que van quedando en el camino”, escrita por la dramaturga Isidora Aguirre. Esta historia vuelve a las tablas en octubre como parte del Fondo de Apoyo del Teatro Universitario del MINCAP, adjudicado por la Escuela de Teatro de la U. Mayor.

Bajo la dirección del profesor de dicha Escuela, Cristian Lagreze, la obra propone un cruce de temporalidades que actualiza este clásico del teatro chileno. “Esta versión, por cierto, da cuenta de la atrocidad de la masacre, los fusilamientos y los abusos de las fuerzas de orden, pero por sobre todo releva la decisión de un grupo de personas que, en una situación extrema de vulneración de sus derechos, deciden enfrentarse armadas y armados a las autoridades”, explicó.

La puesta en escena, agregó, “surge de la adaptación del texto original, en una versión que prescinde de la retórica ajena a la intensidad de las situaciones y busca sostener el clima de violencia, desprecio y lucha revolucionaria que atraviesa tanto el texto como la historia que lo inspira”. Así, “esta versión de ‘Los que van quedando en el camino’ es el rescate de un pedazo de la historia de los pueblos de Chile, de los que tantas veces se han enfrentado a la injusticia, de los que han ido quedando en el camino”.

Tras una audición realizada a inicios del año, diez actores y actrices estarán en escena en la Sala de Teatro de la U. MAYOR. Se trata de Marcia Pavez, Sara Marambio Cabeza, Javiera Solano Larraín, Diego Aranda, Esteban González Salazar, Jordán Barra Inostroza, Francisco Segura León, Paulina Jara Galaz, Fernanda Calhueque y Andrés Silva.

“Estamos muy felices y expectantes ante el trabajo realizado por la Universidad Mayor para este ciclo de teatro universitario. Esta temporada es sinónimo de encuentro en torno a una cartelera cargada de obras nacionales y universales. Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, impulsar espacios de formación, creación y performance como éste, es motivo de orgullo y celebración. Y es una oportunidad para reafirmar nuestra profunda convicción de que el teatro, las universidades y, en definitiva, la cultura, son espacios para explorar y reconocerse en la historia, el presente y el futuro imaginado, y desde ahí fortalecer el tejido social”, señaló al respecto la ministra Carolina Arredondo.

Volver a la historia

La aproximación a esta historia desde los ojos del presente fue una de las tareas del equipo. Como explicó uno de los directores del proyecto, el investigador Cristian Aravena, “esta obra condensa un momento álgido de los teatros universitarios, estrechamente vinculado a los sectores populares y al contexto político que atravesaba la sociedad chilena de los años sesenta – setenta. En este montaje confluyen la pulsión política del teatro, la potencia del texto y el trabajo de archivo, para dar cuenta no solo de una masacre, sino también de un levantamiento frente a la desigualdad estructural, que atraviesa distintas temporalidades hasta llegar a nuestro presente. Estas confluencias dan cuenta de varios de los ejes centrales que mueven el proyecto de los Teatros Universitarios de nuestra escuela”.

Este ejercicio de revisión se concatena con el realizado por la propia Isidora Aguirre, quien visitó la zona y realizó entrevistas para construir este clásico del teatro. Como indica el portal dedicado al legado de la dramaturga, “esta obra fue estrenada en 1969 en la Sala Antonio Varas de Santiago, bajo la dirección de Eugenio Guzmán. Antes tuvo un preestreno en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Técnica del Estado y en la localidad de Lota para los mineros de la zona. El montaje fue producido por el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile y destacaron en su presentación las actuaciones de Nelson Villagra y Carmen Bunster”.

Desde la dirección de la Escuela de Teatro de la UMayor, Daniel Marabolí destacó que “no se trata sólo de montar una obra decisiva del teatro chileno, es volver a poner en tensión, desde un elenco intergeneracional, aquello que todavía desajusta y aquello que persiste en su fuerza. En un presente teatral marcado por la fragilidad de los espacios, por la disputa de sentidos y por la urgencia de repensar la memoria, este estreno no busca conmemorar sino abrir una grieta, con los despojos y las resistencias como materia viva del presente”.

Coordenadas

La obra se presentará de manera gratuita en tres puntos de la capital. En una primera tanda se montará en la Sala de Teatro UMayor (Santo Domingo 711) espacio que el 2025 además cumplió 20 años en la escena nacional. Las funciones comenzaron el 15 y continuarán hasta el 18 de octubre a las 19:00 hrs. Las entradas se liberarán por el sistema ticketplus.cl

Luego, el ciclo continúa en Maipú, con una función de la obra el miércoles 22 de octubre a las 19:00 hrs. en el Teatro Municipal de la comuna, ubicado en Av. Los Pajaritos 2045. Para esta función, las entradas estarán disponibles en el portal maipuencomun.cl, donde el público podrá inscribirse.

Finalmente, el elenco se traslada a Lo Prado, al Teatro Joan Jara (Paseo de las Artes 880), espacio donde habrá función el 29 de octubre a las 19:00 hrs. Las entradas se entregarán previa inscripción en formulario disponible en las redes sociales de la Fundación Centro Cultural (@FCCLOPRADO)

Junto a estas, el elenco realizará funciones especiales para públicos escolares en horario matiné. Esto se suma al encuentro con las comunidades que experimentó el equipo mediante el desarrollo de clínicas formativas en Lo Prado, El Bosque y Quinta Normal.