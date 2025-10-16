Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Personas colgadas de un puente a modo de protesta cortaron el tránsito en Avenida Grecia

La manifestación se produce por un grupo de pobladores exigiendo respuestas de parte de las autoridades por la falta de avances en proyectos habitacionales en la comuna de Peñalolén.

La manifestación se produce por un grupo de pobladores exigiendo respuestas de parte de las autoridades por la falta de avances en proyectos habitacionales en la comuna de Peñalolén.

Nacional

Una manifestación en la Rotonda Grecia, en la comuna de Peñalolén, generó un corte de tránsito en Avenida Grecia la mañana de este jueves, luego de que un grupo de deudores habitacionales decidieron bloquear la vía.

Del grupo de manifestantes, cuatro de ellos decidieron además colgarse de un paso sobre nivel exigiendo respuestas por parte de las autoridades. “¿Dónde están los recursos?”, es uno de los mensajes de algunas pancartas que desplegaron los protestantes.

En específico, el reclamo de los pobladores es la falta de avances en proyectos habitacionales, razón por la que han solicitado la presencia de las autoridades en el lugar.

Debido a esta manifestación, de acuerdo con la plataforma de información sobre el estado de movilidad en la región en X, Transporte Informa, el hecho provocó una restricción de pistas, generando el atochamiento vehicular.

La intervención del GOPE de Carabineros, en conjunto con compañías de Bomberos de la comuna, permitieron atender la emergencia y desplegar el protocolo de seguridad para estas personas colgando sobre el puente.

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