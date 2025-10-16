Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Por error en las tarifas eléctricas: Presidente Boric pide renuncia de ministro Pardow

Presidencia informó que el Jefe de Estado nombró a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Presidencia informó que el Jefe de Estado nombró a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Política

El Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, en medio de la crisis asociada al error metodológico en las tarifas eléctricas.

La autoridad saliente, quien había asumido en septiembre de 2022, acudió a La Moneda este jueves y se retiró tras reunirse con el Mandatario sin entregar declaraciones.

Durante la mañana, participó del “Summit Transformación Energética 2025: Una visión de Futuro Sostenible”, en la que abordó las presiones por su salida. “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”, respondió.

El sobrecobro realizado a los consumidores por este error metodológico acumulado en los últimos cuatro procesos tarifarios, desde el primer semestre de 2024 en adelante, alcanza a los $112 mil millones, o sea, unos US$115 millones aproximadamente, de acuerdo a cálculos de la CNE y de expertos.

De acuerdo a un comunicado difundido por Presidencia, el Jefe de Estado nombró a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Álvaro García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley.

Entradas relacionadas:

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Quiroz cierra puerta a idea de dividir el proyecto de reconstrucción: "No hay ninguna posibilidad"
post-title
Cepal proyecta que Chile crecerá un 2,2% durante 2026
post-title
Con José Miguel Insulza confirmado: así quedó el nuevo directorio de Azul Azul
post-title
Subsecretario de DD.HH. afirma que sugerencias de Hacienda "no serán atendidas"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X