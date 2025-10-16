Renuncia del ministro de Energía y del jefe de la CNE: el control de daños del Gobierno tras los sobrecobros en cuentas de la luz

El escándalo por los sobrecobros en las tarifas eléctricas provocó la salida del ministro de Energía, Diego Pardow y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marcos Mancilla.

Luego de que se anunciara la renuncia de Pardow y que éste sería reemplazado por el titular de Economía, Álvaro García, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, encabezó un punto de prensa en el que enfatizó “que las cuentas de la luz son un tema importante para las familias chilenas”. Así, reconoció que el error de cálculo cometido por la CNE provocó una injusticia que afectó el bolsillo de los hogares del país.

Además, Vallejo señaló que si bien el sobrecobro de tarifas eléctricas es un problema que arrastra desde hace varios años, el tema salió a la luz durante este Gobierno, por lo que en esta administración se harán valer las responsabilidades políticas.

“Es cierto que desde el 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico, pero también es cierto que somos nosotros Gobierno ahora. Por eso, el Presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas, en este caso, en el exministro de Energía, Diego Pardow”, declaró.

La ministra afirmó que el norte del Ejecutivo está en dar solución a los usuarios. Por ello, el ahora biministro de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía recibió tareas específicas para enfrentar la situación que afecta a chilenos y chilenas.

García, quien acompañó a Vallejo en el punto de prensa en La Moneda, agradeció la confianza entregada por el Presidente Gabriel Boric y anunció que su primera medida fue pedir la renuncia de secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla y ordenar una auditoría en el organismo.

El secretario de Estado sostuvo que también trabajará en los canales para restituir los cobros indebidos a los usuarios. Pese a que no quiso adelantar detalles sobre dicho proceso, sí señaló que “las compensaciones las van a tener que dar quienes cobraron de más, que no fue el ministerio, sino las empresas”.

Las reacciones tras la salida del ministro Pardow

La renuncia de Diego Pardow fue valorada de manera transversal, pero distintas voces del mundo político recalcaron que su salida es solo el primer paso.

En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, le solicitó al ministro García, “que tome las decisiones para ver cómo vamos a compensar a los chilenos, cómo vamos a hacer que quienes no solamente vieron aumentada sus cuentas de la luz, sino que también quienes vieron aumentados sus pagos en UF”. “Porque esto afectó también los niveles de inflación”, aseveró.

Por su parte, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aclaró que su partido no insistirá en la acusación constitucional que había anunciado en contra de Pardow: “Dijimos que si el Presidente Boric lo removía en menos de 24 horas, no presentaríamos la acusación y en vista de que Boric le pidió la renuncia en menos de 24 horas, vamos a cumplir con la palabra empeñada y la retiraremos”, subrayó.

“Sin embargo, le exigimos al Presidente que le comunique a los chilenos cómo les será devuelta la plata que gastaron de más por este error de cálculo del gobierno”, agregó.

El diputado del Frente Amplio, compañero de militancia de Pardow, Diego Ibañez, aseguró que: “Más allá de quien entra o quien sale del Ministerio de Energía, lo importante es compensar, es transparentar, es ser claros y darle certezas a las familias de que no van a subir sus cuentas de la luz de forma injustificada”.

“Aquí se requiere un trabajo exhaustivo de investigación y que paguen los responsables. No solamente que salga el ministro actual, sino que fundamentalmente esto no se repita en el futuro y que se cobren las tarifas estipuladas por ley, sin ningún tipo de cobro desmedido”, insistió.

En tanto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se pronunció sobre la salida del —ahora— extitular de Energía, luego de haber señalado esta misma mañana que, a su juicio, lo correcto era que Pardow dejara el gabinete.

Tras el ajuste ministerial, la aspirante a La Moneda manifestó que la renuncia del frenteamplista “es una señal importante que reconoce la magnitud del problema”, aunque ahora lo urgente es “dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado los bolsillos de los hogares chilenos”.

“En mi propuesta de gobierno incluyo una medida técnicamente viable que reduciría en 20% las cuentas de la luz y espero poder conversarla con los demás candidatos. Es momento de defender a las personas y sus bolsillos”, cerró.