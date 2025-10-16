Rodrigo Bustos a 6 años del estallido social: “Aunque algunos quieran olvidarlo, tuvimos la mayor crisis de DDHH de los últimos 30 años”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, hizo un balance a casi seis años del estallido social. “Aunque algunos quieran olvidarlo o quieran distorsionar la historia, tuvimos la mayor crisis de derechos humanos de los últimos 30 años y la sociedad chilena tiene que recordar, aprender de aquello para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro”, aseguró.

El abogado recalcó que el Estado mantiene deudas relevantes en materia de derechos humanos con las víctimas de este periodo. Sin embargo, señaló que sí “se ha ido intensificando este discurso de que el estallido social ha envejecido mal y más allá de que en las encuestas pareciera ser efectivo que gran parte de la población no tiene un buen recuerdo de ese periodo y de los resultados que trajo a la sociedad chilena, nuestra preocupación desde Amnistía Internacional es que ha envejecido mal la memoria colectiva respecto a todo lo que significó”.

“Sobre todo desde la clase política y yo diría que de manera bastante transversal se asocia mucho el estallido social a actos delictivos, a los saqueos, a la quema del metro, pero se olvidan varias cosas o se ha intentado que se olviden”, alertó.

“En primer lugar, el ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente por parte de millones de personas a lo largo de todo Chile. En segundo lugar, las causas del malestar que llevaron a esos millones de personas a protestar por razones que todavía muchos creemos que son legítimas. Y en tercer lugar, la mayor crisis de derechos humanos de los últimos 30 años en nuestro país, que significó cuatro visitas de organizaciones internacionales, dos informes de instituciones nacionales de derechos humanos y donde todavía hay deudas pendientes. Es compleja, no solo para las víctimas y sus familiares, sino para la sociedad chilena en su conjunto, esta falta de memoria colectiva, esta distorsión de lo que ocurrió en el estallido social”, cuestionó.

Respecto a la discusión sobre si las violaciones a los derechos humanos fueron o no sistemáticas durante las protestas, el también abogado aseguró que: “El foco nunca debió haber estado puesto ahí, sobre todo con el acento que le puso el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco (…) todavía hay una investigación de la Fiscalía de nuestro país al respecto, hay una investigación con una formalización en relación a la responsabilidad de los altos mandos de tres exgenerales de Carabineros, entre ellos el señor Yáñez. Por lo tanto, yo creo que nunca el foco debió haber estado ahí, sino más bien en la masividad y en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en nuestro país durante ese periodo”, agregó.

Cifras

Rodrigo Bustos recordó que en ese contexto se presentaron 10 mil 142 las denuncias ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos. “De esas, hasta fines de agosto según los datos que nos proporcionó la Fiscalía, han habido 67 condenas. Entendemos que el Ministerio Público en estos días va a dar un nuevo reporte que probablemente va a arrojar un número más elevado de condenas”, sostuvo.

“Ojo que, efectivamente, el 99% de los casos no ha tenido sentencia condenatoria, pero no deja de ser relevante que termina habiendo 70, 80 o 100 casos con sentencia condenatoria de grave violación a los derechos humanos en pocos meses, como sucedió durante el estallido social entre octubre y marzo del del 2020. Dentro de esas violaciones a los derechos humanos, recordemos, hubo ocho personas fallecidas a mano de agentes del Estado, más de 400 personas con lesiones oculares, cientos de actos de tortura o trato cruel e inhumano degradante, golpizas absolutamente documentadas y con sentencia condenatoria”, detalló.

Además, puso énfasis en los casos de violencia sexual perpetrados por agentes del Estado, que aseguró se trataron de “desmentir una y otra vez”. “Hay al menos cuatro sentencias condenatorias por parte de los tribunales chilenos de violencia sexual. Uno, por tocamientos de distinto tipo por parte de agentes de Carabineros y tres, también por parte de agentes de Carabineros, de desnudamientos a mujeres y adolescentes en distintos lugares del país. Eso ocurrió en Chile, aunque algunos quieran olvidarlo o quieran distorsionar la historia, tuvimos la mayor crisis de derechos humanos de los últimos 30 años y la sociedad chilena tiene que recordar, aprender de aquello para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro”, recalcó Bustos.

Proceso electoral y la deuda del Gobierno

Un grupo de senadores de oposición presentaron un proyecto de ley para conceder amnistía a los policías y militares procesados por los delitos del 18 de octubre. Al respecto, Bustos aseguró que la iniciativa “busca que haya absoluta impunidad respecto de estas graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social”.

“Hay algunos en nuestro país que siempre aprovechan una oportunidad para justificar graves violaciones a los derechos humanos, crímenes lesa humanidad y que haya impunidad en Chile”, aseguró.

Además, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile enmarcó estas propuestas en el proceso electoral y afirmó que no solo “hay muchos candidatos y candidatas que no hablan nada sobre esto, sino que lo que abundan son discursos absolutamente contrarios al marco derechos humanos en distintos ámbitos”.

Sobre la labor del Gobierno para reparar a las víctimas del estallido social, Bustos aseguró que dejó “mucho que desear”, agregó que el Ministerio de Justicia comprometió un catastro de víctimas, además apuntó a la necesidad de al menos un “esbozo” de una política pública de reparación integral. “Esperamos que en los meses que quedan pueda adoptar alguna otra medida que no han realizado en estos tres años y medio de Gobierno”, dijo.