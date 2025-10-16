Tatiele Silveira: "Estoy orgullosa de mi equipo y orgullosa de esta campaña"

A pesar de la derrota por penales ante Deportivo Cali en semifinales, Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo, infló el pecho por el gran desempeño de sus dirigidas en la Copa Libertadores, donde acumularon cuatro victorias al hilo entre fase de grupos y cuartos de final.

La directora técnica habló en zona mixta y señaló que “sabemos que es una competencia muy intensa y difícil. Cuando vamos a una semifinal creemos, pero lamentablemente no logramos lo que queríamos, pero estoy orgullosa de mi equipo y orgullosa de esta campaña”.

La brasileña subrayó que “hay que valorar el camino, hay que valorar la construcción, la fuerza que las chicas demostraron en la cancha, agradecer todo el aliento que recibimos de los hinchas. Lamentablemente no logramos lo que queríamos, es parte del fútbol, fuimos a penales después de un partido durísimo, un partido digno de semifinal con dos grandes equipos, pero lamentablemente no logramos lo que buscábamos”.

En la misma línea, la estratega admitió que “obvio que queremos toda vez salir campeonas, pelear por títulos, llegar a las finales, pero hoy siento que los hinchas de Colo Colo están orgullosos por lo que demostramos en cancha, las chicas igual por toda la fuerza y agradecer todo ese apoyo, tanto de los hinchas que llegaron a Argentina como los que nos enviaron mensajes”.

Por otra parte, la DT aseguró que “hay que valorar el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica. Vimos grandes partidos, equipos muy ordenados, un nivel técnico, táctico por arriba que vimos en otras copas y en cada temporada yo siento que pasará lo mismo”.

Con respecto al desafío que aún tiene pendiente el Cacique, Silveira planteó que “si logramos llegar a los cuatro mejores equipos de Sudamérica tenemos que mantener a Colo Colo en ese nivel. Ahora en unos días más jugamos y queremos ir a buscar ese tercer puesto”.