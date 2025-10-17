Alberto Mayol a seis años del estallido social: "¿A alguien se le ocurre que lo hemos resuelto?"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo, Alberto Mayol, hizo una lectura del estallido social ad portas de su aniversario número 6. “Yo diría que actualmente tenemos la tranquilidad de poder mirar esto con más calma y, sin embargo, hoy más que ayer hay gente que considera que esto es una especie de emboscada de millones de personas contra millones de personas. Que es un mero arrebato, una fiesta de la delincuencia y hay un conjunto de elementos que se andan diciendo, que producen una sensación de confusión”, analizó el también cientista político.

Respecto a lo qué generó este proceso de manifestaciones iniciado el 18 octubre de 2019, el académico de la Universidad de Santiago, afirmó que “justo la después de la estupefacción y la sensación de agobio, quedó bastante claro que estábamos frente a un fenómeno social de carácter totalizante y que eso tenía que ver con numerosos desequilibrios que se habían producido en la sociedad y que no eran capaces de ser resueltos en las dimensiones donde estas cosas se procesan, que es en las dimensiones institucionales y políticas”.

Agregó que ese análisis no ha cambiado, que se sustenta en elementos policiales y, además, en las protestas que hubo a nivel internacional ese año. “Había mecanismos para entender el proceso, para anticiparlo incluso, no desde el punto de vista de qué día y qué hora, pero sí, por supuesto, de que había probabilidades disruptivas de por medio”, dijo.

Respecto a las declaraciones, por ejemplo, del diputado Miguel Miguellado (ex RN), quien calificó este proceso como “estallido delincuencial azuzado”, el sociólogo apuntó a un “síntoma” del escenario. Explicó el proceso de protestas como uno de malestar social que trajo consigo la caída de la legitimidad de las élites, a raíz de la “pérdida de sentido de la experiencia institucional”. “Dejamos de saber cómo se hacen muchas cosas que son cotidianas y que nos mantienen en un estado de tranquilidad, sin elementos irritativos. Saber qué es con lo que vivo, saber para qué sirven las instituciones. Cuando yo me levanto y dejo de entender para qué sirve una institución todo se empieza a horadar. Entonces, ese proceso de confusión es la clave del asunto y por tanto, no me parece extraño que haya personas que caigan en aquello”, dijo.

“El problema del malestar social no es un problema emocional, se manifiesta emocionalmente; no es un problema solamente institucional, se manifiesta institucionalmente, sino que además es un problema cognitivo, es decir, no te deja aprender, no te deja entender (…) los puedo eximir de esa responsabilidad como personas. Pero hay un problema: están a cargo de las instituciones y cuando los políticos no quieren resolver el problema y mandan a la policías, bueno, es lo mismo que ocurrió para esa época en que el problema lo tenían que resolver los carabineros. El único momento en que se logró resolver, más o menos, fue cuando entraron los políticos a llegar a un camino institucional”, agregó.

Sobre por qué no ha habido un estallido durante el gobierno de Gabriel Boric y sí se especula que podría ocurrir un eventual gobierno de José Antonio Kast, Mayol entregó, entre otras razones, que “las energías disruptivas tienen un proceso, se deben ir acumulando, reacumulando y generando contradicciones vitales. Bueno, hoy día Chile vive la contradicción, la misma persona que tenía una mala opinión de Carabineros hace cuatro años atrás, (…) día considera santos a los Carabineros”.

“Esa contradicción funcional, permanente, ha hecho que sea más difícil que esto estalle, pero, a veces esto no tiene por qué salir en forma de estallido de protestas. Por ejemplo, para mí Javier Milei en Argentina es un estallido. Él, en la forma en que se produce esa disrupción que aparece, en Chile puede aparecer de otras maneras”.

Respecto a cómo afectan las condiciones institucionales en el malestar, el también escritor señaló una serie de factores, entre ellos explicó que “este proceso depende mucho de la capacidad, justamente, de ir convirtiendo lo que está en estado disruptivo en algo que sea una respuesta que otorgue una estructuración”.

Explicó que para lo anterior se necesitan políticos de convicción, sin embargo es difícil si este ejercicio significa “salir peor” para profesionales exitosos. “La erosión es el proceso que va detrás de todo esto (…) es lo más grave porque te va a debilitando las capacidades y hoy día Chile tiene pocas capacidades”, indicó.

“Chile sí demostró una cosa, hay que decirlo. Tuvimos el 2011 un ataque cardíaco, tuvimos el 2019 un accidente cerebrovascular multisistémico, tuvimos entonces una operación grande, muy grande, para resolver el problema, que falló. Tuvimos una segunda operación muy grande que falló. Después de esto, ¿a alguien se le ocurre que lo hemos resuelto? ¿A alguien se le ocurre que es cosa de decir, ‘oye, no, pero mire, volvamos a lo que estábamos?’ Tenemos que entender que es un momento donde hay que construir herramientas, capacidades”, cuestionó.

Relevó eso sí que “también es cierto que en 2011, 55 países del mundo estallaron; en 2019, 68 países. Casi todos dentro de ciertos marcos temporales. Bueno, este país fue el que tuvo el más intenso en las manifestaciones, pero no se le cayeron las instituciones completamente, no se cayeron los gobiernos”.