Control de fronteras, crimen organizado y cárceles: las propuestas en seguridad de los candidatos presidenciales

Durante el viernes 17 de octubre, la Fundación Paz Ciudadana realizó el Encuentro Presidencial por la Seguridad y la Justicia, instancia en la que los candidatos presidenciales Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), Jeannette Jara (Unidad por Chile) y Harold Mayne-Nicholls (independiente) expusieron sus propuestas en materia de seguridad pública.

El objetivo, según los organizadores, fue generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que enfrenta Chile frente al aumento de la delincuencia y la sensación de inseguridad. La jornada fue inaugurada por el presidente del directorio de la fundación, Agustín Edwards Del Río, quien destacó la necesidad de abordar la crisis con una mirada integral.

“Vivimos momentos de especial complejidad”, señaló, subrayando que el aumento de los delitos violentos exige fortalecer la prevención, la justicia y la seguridad “con políticas basadas en evidencia y capacidad real de impacto”.

Luego, el director ejecutivo de la organización, Daniel Johnson, presentó un diagnóstico sobre la situación actual. Según el Índice Paz Ciudadana, el nivel de temor de la población alcanzó cifras históricas pese a que la frecuencia de algunos delitos se mantiene estable. En ese contexto, Johnson planteó la urgencia de “combinar medidas inmediatas con estrategias sostenibles de prevención y reinserción social”.

El primero en intervenir fue Mayne-Nicholls, quien vinculó la pérdida de confianza en las instituciones con la inseguridad cotidiana. “Es imposible terminar con la inseguridad si el Estado no nos protege a todos los ciudadanos”, dijo, en referencia a los errores en el cobro de tarifas eléctricas y la falta de respuesta frente a delitos violentos.

Sobre esa línea, relató que en 2020 fue víctima de un asalto en su hogar y denunció la ausencia total de seguimiento: “Nunca me llamó un juez, un policía ni un carabinero. Nunca hubo respuesta del Estado”. Esto, llamando, además, a recuperar valores básicos de honestidad y responsabilidad social.

“Tenemos que dejar de ser el país de los vivos y volver al país donde crecimos, donde nos educaron y educamos a todos”, expresó, argumentando que la corrupción y la impunidad deterioran la convivencia y alimentan la desconfianza ciudadana.

En segundo lugar intervino la representante del pacto Chile Grande y Unido, quien advirtió que la seguridad será el tema decisivo del próximo gobierno. “O enfrentamos la inseguridad con eficiencia y eficacia, o podemos perder nuestro país para siempre”, señaló.

En ese sentido, propuso reforzar el control fronterizo, construir nuevas cárceles con segregación de internos, expulsar a migrantes que delinquen y crear una red de 140 mil cámaras con inteligencia artificial para monitorear el territorio nacional.

Matthei también enfatizó la importancia de la prevención y la reinserción social, asegurando que se debe copiar lo que ha dado resultado en otros países. “La reinserción que se hace hoy día por parte de gendarmería, con todo cariño, no sirve de nada. (…) Si no paramos el nuevo chorro de jóvenes que entran al delito, nada sacamos con llenar las cárceles”, afirmó.

En cuanto a infraestructura penitenciaria, sostuvo que es posible acelerar la construcción de recintos de alta seguridad con modelos modulares y emplazarlos fuera de las ciudades para aislar a los reos más peligrosos.

Por su parte, la candidata oficialista coincidió en la necesidad de enfrentar el crimen organizado, pero subrayó un enfoque social y preventivo. “Los temas de seguridad no son de izquierda ni de derecha”, dijo Jara, recordando su experiencia en barrios populares y valorando el rol de las iglesias y organizaciones comunitarias en la reinserción.

La timonel del pacto Unidad por Chile propuso fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, levantar el secreto bancario para combatir el lavado de dinero y mejorar la coordinación entre sistemas de vigilancia e inteligencia. Jara cerró su intervención llamando a la cooperación y a la continuidad de las políticas públicas.

“El futuro no se hereda, se construye y solo se construye conversando con todos, salvo con los que se quisieron restar que fueron los republicanos”, afirmó, destacando que las soluciones en seguridad requieren acuerdos amplios.

El encuentro finalizó con un intercambio entre las candidatas sobre la continuidad de las políticas públicas y la reciente polémica por los cobros eléctricos, tema planteado originalmente por Harold Mayne-Nicholls, quien debió retirarse antes de la ronda final por compromisos previos.

En su mensaje de cierre, Matthei recalcó que “las políticas de seguridad deben tener sentido de país”, mientras que Jara retomó la crítica de Mayne-Nicholls, afirmando que “la gente se siente estafada y las compañías eléctricas deben devolver lo que cobraron de más”.