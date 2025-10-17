Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Abril de 2026


Diputado Ojeda regresa a la cárcel tras revocación de arresto domiciliario

La medida deja sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 10 de octubre había autorizado el traslado de Ojeda a arresto domiciliario en Villarrica, donde permaneció solo una semana.

La medida deja sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 10 de octubre había autorizado el traslado de Ojeda a arresto domiciliario en Villarrica, donde permaneció solo una semana.

Política

Este viernes 17 de octubre, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la apelación de la Fiscalía y revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que beneficiaba al desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo.

Según informó Radio Bío Bío, el parlamentario deberá regresar a prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de la capital.

La decisión judicial deja sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 10 de octubre había autorizado el traslado de Ojeda a arresto domiciliario en Villarrica, donde permaneció solo una semana.

Cabe recordar que Ojeda está imputado por dos delitos de fraude al fisco consumado y uno frustrado, en el marco de la arista Manicure del caso Convenios.

La investigación apunta al traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc, para cursos que nunca se realizaron en Temuco y Padre Las Casas.

Diputado Ojeda vestido de traje sentado en un tribunal, con expresión seria, observado desde detrás de una barrera.

Diputado Mauricio Ojeda en el Juzgado de Garantía de Temuco. Foto: Ricardo Ulloa/Aton Chile

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