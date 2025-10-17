Encuentran helicóptero perdido de la FACH: autoridades confirmaron un fallecido y tres sobrevivientes

Durante la mañana de este viernes 17 de octubre, la Fuerza Aérea de Chile informó que el hallazgo de la aeronave perdida el pasado jueves en la Región de Aysén. Uno de los tripulantes falleció y tres sobrevivieron.

En un comunicado, la FACH indicó que “durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”.

Además, agregaron que “en estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR. Adicionalmente, la Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros Camaradas accidentados”.

Finalmente, la institución expresó que “la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”.

Reacciones desde el mundo político

La confirmación por parte de la FACH generó varias reacciones. Una de ellas, la de la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei. “Quiero expresar mi más profundo pesar por el fallecimiento de uno de los tripulantes del helicóptero de la FACH encontrado esta mañana. A su familia, mis más sinceras condolencias. Y a los tres sobrevivientes, toda nuestra fuerza”, escribió en su cuenta de X.

“Cuando la vida se juega al servicio de Chile, recordamos el enorme compromiso y la valentía de nuestras Fuerzas Armadas. Reitero mi pesar y admiración a quienes dan la vida al servicio de nuestro país”, sumó la candidata.

Quiero expresar mi más profundo pesar por el fallecimiento de uno de los tripulantes del helicóptero de la @FACh_Chile encontrado esta mañana.

A su familia, mis más sinceras condolencias. Y a los tres sobrevivientes, toda nuestra fuerza. Cuando la vida se juega al servicio de… pic.twitter.com/uTxDD8iRgn — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 17, 2025

En tanto, el municipio de Coyhaique declaró duelo comunal por dos días por el fallecimiento de Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la nave que era oriundo de dicha comuna. Así, y a través de una declaración, manifestaron “su profundo pesar y reconocimiento hacia quien, desde esta comuna, representó con profesionalismo y compromiso los valores del servicio público”.

“Su partida enluta no solo a su familia y a la Fuerza Aérea, sino también a toda una comunidad que valora el esfuerzo y la vocación de quienes sirven a Chile desde cualquier ámbito”, añadieron en la misma.